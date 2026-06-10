Apúntate esta fecha: 17 de junio. Ese día Noruega debuta en el Mundial ante Irak en la primera jornada del Grupo I. Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, podría tener noticias sobre su futuro antes del partido.
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La Juventus vuelve a pujar por Sorloth: el acuerdo podría cerrarse antes del 17 de junio
Las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid por Sorloth avanzan lentamente. Tras rechazar la oferta de 22 millones, la Juve la elevó a 25; el Atlético, que valora al jugador en 40, aún no se conforma. La diferencia aún es amplia, pero podría reducirse si la Juventus sube su propuesta y el Atlético baja sus pretensiones, algo probable antes del 17 de junio.
El jugador, nacido en 1995, ya acordó con la Juve un contrato de 4 millones por temporada hasta 2029, con opción a 2030. En Turín, donde Spalletti habló por teléfono con Sorloth, confían en que la operación se cierre. El Atlético lo fichó en 2024 al Villarreal por 32 millones y tiene contrato hasta 2026. En Madrid, el delantero de 30 años ha marcado 43 goles en 103 partidos.
Paralelamente, Atlético y Juventus negocian por Nico González en una operación aparte. La directiva rojiblanca lo ve como pieza clave y quiere retenerlo.