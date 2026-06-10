La Juventus vuelve a pujar por Sorloth: el acuerdo podría cerrarse antes del 17 de junio

Las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid por Sorloth avanzan lentamente. Tras rechazar la oferta de 22 millones, la Juve la elevó a 25; el Atlético, que valora al jugador en 40, aún no se conforma. La diferencia aún es amplia, pero podría reducirse si la Juventus sube su propuesta y el Atlético baja sus pretensiones, algo probable antes del 17 de junio.





El jugador, nacido en 1995, ya acordó con la Juve un contrato de 4 millones por temporada hasta 2029, con opción a 2030. En Turín, donde Spalletti habló por teléfono con Sorloth, confían en que la operación se cierre. El Atlético lo fichó en 2024 al Villarreal por 32 millones y tiene contrato hasta 2026. En Madrid, el delantero de 30 años ha marcado 43 goles en 103 partidos.



