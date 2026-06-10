Apúntate esta fecha: 17 de junio. Ese día Noruega debutará en el Mundial ante Irak en la primera jornada del Grupo I. Alexander Sorloth, delantero del Atlético de Madrid, podría tener novedades antes del torneo, así que podría haber noticias importantes antes de que debute con Noruega en Boston.
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La Juventus vuelve a la carga por Sorloth: el acuerdo podría cerrarse antes del 17 de junio
Las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid por Sorloth avanzan lentamente. Tras rechazar la oferta de 22 millones, la Juve la elevó a 25; sin embargo, el Atlético lo valora en 40. La diferencia aún es amplia, pero podría reducirse si la Juventus sube su propuesta y el Atlético baja sus pretensiones, algo probable antes del 17 de junio.
El jugador, nacido en 1995, ya acordó con la Juve un contrato de 4 millones por temporada hasta 2029, con opción a 2030. En Turín, donde Spalletti habló por teléfono con Sorloth, hay confianza en que la operación se cierre. El Atlético lo fichó en 2024 al Villarreal por 32 millones y tiene contrato hasta 2026. En Madrid, el noruego de 30 años ha marcado 43 goles en 103 partidos.
Paralelamente, Atlético y Juventus negocian por Nico González en una operación aparte. La directiva rojiblanca lo ve como pieza clave y quiere retenerlo.