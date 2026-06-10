Las negociaciones entre la Juventus y el Atlético de Madrid por Sorloth avanzan lentamente. Tras rechazar la oferta de 22 millones, la Juve la elevó a 25; sin embargo, el Atlético lo valora en 40. La diferencia aún es amplia, pero podría reducirse si la Juventus sube su propuesta y el Atlético baja sus pretensiones, algo probable antes del 17 de junio.





El jugador, nacido en 1995, ya acordó con la Juve un contrato de 4 millones por temporada hasta 2029, con opción a 2030. En Turín, donde Spalletti habló por teléfono con Sorloth, hay confianza en que la operación se cierre. El Atlético lo fichó en 2024 al Villarreal por 32 millones y tiene contrato hasta 2026. En Madrid, el noruego de 30 años ha marcado 43 goles en 103 partidos.



