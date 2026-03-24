La Juventus está empezando a trazar una estrategia para el mercado de fichajes de verano: primeros contactos, objetivos que sondear y acercamientos para ver si hay margen para posibles operaciones. Entre las ideas está la de cambiar algo en ataque: desde hace tiempo se habla de un posible cambio en la delantera, con la salida de Jonathan David y un nuevo intento por Kolo Muani, que ya vistió la camiseta bianconera en la segunda parte de la temporada pasada y a quien la Juve intentó traer de vuelta a Turín el verano pasado (el PSG pedía incluir una cláusula de compra obligatoria, pero finalmente se fue cedido al Tottenham en el último día del mercado).
Traducido por
La Juventus vuelve a interesarse por Kolo Muani: cuánto cuesta, su salario, la fecha de vencimiento de su contrato y el posible intercambio con Jonathan David
LA OFERTA DEL PSG POR KOLO MUANI
Al final de la temporada dejará los Spurs y volverá a París al finalizar su cesión; con el club francés tiene contrato hasta 2028: fichado en 2023 por 75 millones más 15 en concepto de bonificaciones procedentes del Eintracht de Fráncfort, supondrá un gasto de unos 30 millones de euros en el próximo balance del PSG. Esta es la cifra necesaria para fichar a Kolo Muani, una inversión posible para la Juventus que, según informa La Gazzetta dello Sport, también podría plantearse incluir a Jonathan David en el acuerdo: el delantero canadiense —que en Italia no logra encontrar regularidad— le gusta mucho al jugador del PSG Ocampos, quien lo llevó al Lille tras ficharlo en Bélgica, en el Gent.
INTERCAMBIO DE KOLO MUANI Y DAVID: ¿QUIÉN SALE GANANDO?
El director deportivo del PSG está convencido de las cualidades de David, y un posible intercambio con Kolo Muani beneficiaría a ambos clubes desde el punto de vista económico: la Juventus obtendría una plusvalía total al traspasar a un jugador que llegó libre el verano pasado, mientras que el PSG evitaría una minusvalía al desprenderse de un futbolista que ya no entra en los planes de Luis Enrique. El salario es similar, ya que ambos cobran alrededor de 6 o 7 millones, a los que hay que sumar las primas, y la edad también es más o menos la misma: el canadiense es un par de años más joven, pero ambos buscan redimirse y encontrar continuidad para relanzar sus carreras.