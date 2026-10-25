89' OCASIÓN - Gran pase en profundidad para Cabal, que se planta mano a mano con Falcone, pero, desequilibrado, remata inexplicablemente por encima del larguero.





85' - Boga se la juega por su cuenta, dispara con la derecha buscando la rosca y el balón se va fuera.





78' ¡QUÉ FALLO! - Woltemade inicia la jugada y también la termina al recuperar un balón desviado durante un regate de Boga. Su disparo colocado con la derecha, mano a mano con Falcone, se marcha muy por encima del larguero. La jugada queda invalidada: había fuera de juego inicial del alemán.





75' OCASIÓN - Danilo Veiga se incorpora al ataque por la banda y centra raso hacia el centro del área, donde Esteban se adelanta a Lucumì y remata de tacón, pero Vicario detiene el tiro sin problemas.





63' Lucumì pierde un balón comprometido que esta vez permite a Maleh controlar su cuerpo y disparar desde la frontal, pero su remate con la izquierda sale mordido y se va fuera.





57' - Contraataque fulminante del Lecce tras despejar un córner en contra. Tiago Gabriel envía un pase en profundidad a N'Dri, que centra de inmediato hacia el centro del área. Tras el desvío de Kalulu, el balón le llega al propio defensa portugués, que se eleva para cabecear, pero lo manda fuera.





49' OCASIÓN - Gran pase de Geubbels para Maleh, que controla en el centro del área y dispara con la izquierda, pero se encuentra con un desvío decisivo de Gatti, que manda el balón a córner. Tras el saque de esquina, Gaspar cabecea y Vicario detiene el balón sin problemas.





46' - El Lecce crea peligro nada más empezar: el balón le llega a Ngom en la frontal y Vicario detiene por el centro su disparo mordido con la derecha.





41' GOL - Woltemade controla un buen balón, lo deja en condiciones y lanza el ataque de la Juventus. Kolo Muani abre hacia Gatti, que cede de inmediato a Douglas Luiz en la frontal: remate de primeras con la derecha, cruzado, que supera a Falcone, no del todo acertado, con la ayuda del poste más alejado.





36' OCASIÓN - Douglas Luiz busca a Kolo Muani con un pase en profundidad. El delantero se escapa de Tiago Gabriel, controla con el pecho, se gira y dispara cruzado desde una posición ligeramente escorada, pero su remate con la derecha sale demasiado mordido y no encuentra la portería.





29' GOL - Jugada ensayada de falta en la que Douglas Luiz traza un envío que sorprende a la línea defensiva del Lecce. McKennie arranca en posición legal, olvidado por Veiga, y, lanzándose al suelo, toca el balón lo justo, aunque de forma poco limpia, para superar a Falcone.





25' - El Lecce sale bien al contraataque y mueve el balón de derecha a izquierda hasta que le llega a Fatah a la altura del vértice del área. El sueco recorta hacia su derecha, supera a Kalulu y dispara con rosca, pero el balón se eleva demasiado por encima de la portería de Vicario.





5' - Woltemade envía un balón en profundidad a Kolo Muani, que llega a la línea de fondo y centra hacia el centro del área para el propio delantero alemán, que golpea mal el balón y no consigue rematar.





1' OCASIÓN - Vicario asume un riesgo enorme al tardar muchísimo en despejar con los pies y, cuando lo hace, N'Dri se lanza al suelo para interceptar el balón. Por suerte para el portero de la Juventus, el despeje acaba únicamente por la línea de fondo.





0' Saque inicial en el Via del Mare a partir de las 18:00





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