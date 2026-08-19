La cúpula de la Juventus está gestionando un complejo efecto dominó dentro de su plantilla tras el anuncio oficial de la llegada de Vicario. El internacional italiano se ha incorporado a la Vecchia Signora cedido por el Tottenham por una cantidad de 8 millones de euros más hasta 2 millones en bonus, un movimiento que alteró de inmediato la jerarquía interna. Con Vicario llamado a ocupar el puesto de número uno de cara a la próxima campaña, el futuro de los porteros que ya estaban en la plantilla ha quedado bajo los focos, lo que abre la puerta a una posible renovación total de las alternativas al ex del Spurs.

Di Gregorio, que hasta ahora había sido la opción preferida, se encuentra en una encrucijada tras un periodo en el que estuvo bajo escrutinio por actuaciones decepcionantes. La decisión del club de ir a por Vicario sugiere un cambio de rumbo, lo que deja a Di Gregorio ante la necesidad de valorar opciones en otro lugar.