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La Juventus valora el regreso de Emil Audero mientras Michele Di Gregorio y Mattia Perin afrontan un futuro incierto
La llegada de Vicario provoca una reestructuración en la portería
La cúpula de la Juventus está gestionando un complejo efecto dominó dentro de su plantilla tras el anuncio oficial de la llegada de Vicario. El internacional italiano se ha incorporado a la Vecchia Signora cedido por el Tottenham por una cantidad de 8 millones de euros más hasta 2 millones en bonus, un movimiento que alteró de inmediato la jerarquía interna. Con Vicario llamado a ocupar el puesto de número uno de cara a la próxima campaña, el futuro de los porteros que ya estaban en la plantilla ha quedado bajo los focos, lo que abre la puerta a una posible renovación total de las alternativas al ex del Spurs.
Di Gregorio, que hasta ahora había sido la opción preferida, se encuentra en una encrucijada tras un periodo en el que estuvo bajo escrutinio por actuaciones decepcionantes. La decisión del club de ir a por Vicario sugiere un cambio de rumbo, lo que deja a Di Gregorio ante la necesidad de valorar opciones en otro lugar.
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Di Gregorio y Perin, en la rampa de salida
Según Sky Sport Italia, la puerta de salida está de par en par para Di Gregorio y Mattia Perin, con destinos concretos que ya empiezan a perfilarse para ambos. Di Gregorio se ha convertido en un objetivo prioritario del Marsella, de la Ligue 1, y también ha recibido el interés de su antiguo club, el Monza, de cara a un posible regreso al U-Power Stadium.
Al mismo tiempo, la larga etapa de Perin en la Juventus podría estar llegando a su fin tras ocho años de servicio. El experimentado guardameta ha despertado un interés concreto del Palermo, de la Serie B, que busca añadir liderazgo veterano a sus filas.
El atractivo estratégico de Emil Audero
Si ambas salidas se cierran, la Juventus se quedaría con un vacío en su jerarquía de porteros del primer equipo, lo que obligaría al club a regresar al mercado de fichajes para asegurarse un suplente fiable para Vicario antes de que la ventana se cierre a finales de agosto. En respuesta a esta posible doble salida, la Juventus ha identificado a Audero como el candidato ideal para un regreso a casa.
Audero, actualmente de vuelta en su club de origen, el Como, tras una cesión en el Cremonese, es un rostro familiar en Vinovo. El guardameta de 29 años se formó en las categorías inferiores de la Juventus y dio el salto al primer equipo con el club antes de emprender una carrera en la que ha disputado más de 200 partidos en la máxima categoría.
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Construyendo para el futuro con Spalletti
La búsqueda de Audero refleja una filosofía más amplia que la dirección de la Juventus está aplicando actualmente, centrada en la sostenibilidad y el equilibrio de la plantilla. Al fijarse en un excanterano que entiende las exigencias de la camiseta, el club puede mantener un sentido de identidad mientras cubre una necesidad funcional dentro de la plantilla. La transición de la era de Di Gregorio y Perin a un tándem formado por Vicario y Audero representaría una operación rápida y decidida por parte del equipo de Luciano Spalletti. Con el regreso de Audero a Turín, la Juventus resolvería dos problemas de una vez: asegurarse un portero contrastado de la Serie A y cumplir los requisitos obligatorios de jugadores formados en casa.
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