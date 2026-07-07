Randal Kolo Muani sigue siendo el objetivo prioritario de la Juventus para reforzar su ataque. A pesar de los cambios en la dirección del club, la Juventus ve al francés como la solución ideal para cubrir la marcha de Dusan Vlahovic y otras posibles salidas en la delantera (David, Openda y Zhegrova). El jugador, que ya estuvo en Turín de enero a junio de 2025, quiere dejar el París Saint-Germain —que la temporada pasada lo cedió sin opción de compra al Tottenham— y regresar al club italiano, pero las negociaciones entre ambos clubes aún no avanzan.
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La Juventus sigue interesada en Kolo Muani: aún hay diferencias con el PSG sobre el precio, y, según L'Équipe, el Tottenham intenta sumarse a la puja
EL PSG NO HACE DESCUENTOS
Los traspasos de Gonçalo Ramos al Milan (70 millones) y de Kang-in Lee al Atlético (40 millones) muestran que El club, campeón de Europa, busca maximizar ingresos con las salidas de jugadores que no entran en los planes de Luis Enrique para fichar a pocos pero destacados futbolistas, como Yan Diomandé (Leipzig) y Magnes Achliouche (Mónaco). La petición para dejar marchar a Kolo Muani se mantiene en 40 millones, aunque se muestra flexibilidad en la fórmula, que podría ser una cesión con obligación de compra.
TRAMPA INGLESA
La Juventus, que ya tiene un acuerdo preliminar con el jugador y su entorno, busca cerrar la operación en unos 30 millones de euros. Sin embargo, según L'Equipe, el Tottenham podría complicar los planes. Aunque viene de una temporada complicada en Londres —5 goles y 4 asistencias en 41 partidos— y no fue al Mundial, Kolo Muani sigue en los planes del equipo inglés y de su entrenador, Roberto De Zerbi. Un obstáculo más para la Juventus, que tras fichar a Ekhator del Génova sigue buscando un portero y un defensa central para entregar a Spalletti una plantilla a su medida de cara a la concentración del 13 de julio.
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