La Juventus sigue en números rojos: el objetivo es reducir los costes en un 10 %. Carnevali tiene que obrar un «milagro»

Por novena vez consecutiva, la Juventus cerrará el ejercicio con pérdidas de unos 63 millones de euros, superando los 58 millones del año anterior. La temporada 2025-26, que acabó en los play-offs de la Liga de Campeones (derrota ante el Galatasaray) y sin clasificación para las competiciones europeas al quedar sextos en liga, agrava el panorama. Los ingresos cayeron de 530 a 471 millones, no solo por la eliminación europea, sino porque, según Tuttosport, el club ingresó mucho menos con la gestión de los jugadores.