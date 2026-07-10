Por novena vez consecutiva, la Juventus cerrará el ejercicio con pérdidas de unos 63 millones de euros, superando los 58 millones del año anterior. La temporada 2025-26, que acabó en los play-offs de la Liga de Campeones (derrota ante el Galatasaray) y sin clasificación para las competiciones europeas al quedar sextos en liga, agrava el panorama. Los ingresos cayeron de 530 a 471 millones, no solo por la eliminación europea, sino porque, según Tuttosport, el club ingresó mucho menos con la gestión de los jugadores.
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La Juventus sigue en números rojos: el objetivo es reducir los costes en un 10 %. Carnevali tiene que obrar un «milagro»
CRECIMIENTO DEL SECTOR COMERCIAL
Según Tuttosport,el crecimiento comercial —impulsado por el regreso de Jeep y los ingresos de «Visit Detroit»— ha reducido los daños. Sin embargo, no basta para sanear las cuentas. Para la temporada 2026-27 se deben recortar aún más gastos que en el último año. Se ha recortado la masa salarial, reducido las amortizaciones y disminuido los gastos por préstamos y comisiones, con un ahorro de unos 50 millones respecto a la gestión anterior, insuficiente para equilibrar el presupuesto.
LA MISIÓN DEL CARNAVAL
La sanción de la UEFA por el Fair Play financiero afecta al presupuesto: ya se han contabilizado 6 millones, y los 14 restantes dependerán del cumplimiento de ciertos parámetros económicos en los próximos ejercicios. Sin los ingresos de la Liga de Campeones, Carnevali deberá hacer un pequeño milagro en el mercado: vender bien, comprar a buen precio y mejorar la plantilla reduciendo costes en un 10 %.
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