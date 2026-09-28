Según Ekrem Konur, a través de Calciomercato.it, la Juventus está siguiendo muy de cerca la evolución de la situación sobre el futuro de Calhanoglu en el Inter. El experimentado centrocampista tiene actualmente contrato en San Siro hasta junio de 2027, pero, según se informa, las conversaciones sobre una posible renovación han llegado a un punto muerto, lo que deja la puerta entreabierta a los clubes interesados.

Aunque también está creciendo el interés desde la Superliga turca, un traspaso dentro de la Serie A supondría un cambio significativo en el panorama del fútbol italiano. La Juventus está valorando actualmente sus opciones mientras busca reforzar su plantilla a largo plazo, y la oportunidad de hacerse con una fuerza creativa contrastada procedente de un rival directo es una que la cúpula del club parece estar considerando seriamente.