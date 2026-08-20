Tuttosport sugiere que la Juventus preferiría una cesión inicial si el jugador de 27 años muestra disposición a regresar al fútbol italiano. Aunque convencer a Retegui no se considera un problema, su astronómico salario anual de 20 millones de euros en el Al-Qadsiah representa un enorme obstáculo.

El delantero, con contrato hasta 2028 tras un traspaso de 65 millones de euros desde el Atalanta, jugó 73 minutos en la victoria por 3-1 del Al-Qadsiah en el campo del Al-Shabab en la jornada inaugural de la Saudi Pro League.