La Juventus sigue a Palhinha: es un duelo con el Milan, y la fórmula agrada a los bianconeri

Según la prensa lusa, Palhinha pasará solo unos meses en el Bayern y Kompany ya autorizó su venta. También seguido por Amorim, el Milan lo tiene en la mira, lo que podría desencadenar una puja con la Juve.





Tras el fichaje de Tonali por los Spurs, que no ejercieron su opción de compra, el jugador nacido en 1995 podría volver a llegar en cesión con opción de compra, fórmula que seduce a ambos clubes italianos.





La Juve, que debe renovar el mediocampo, sigue otras opciones: Kessié y Goretzka (libres), Frattesi y Lobotka (opciones de mercado) y el sueño Bruno Fernandes.