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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-NAPOLIAFP
Emanuele Tramacere
Traducido por

La Juventus responde a las críticas y hunde al Napoli por 2-0: Spalletti, a seis puntos de la zona Champions; Allegri sigue octavo en la clasificación

Juventus
SSC Nápoles
Serie A
Juventus vs SSC Nápoles

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Debía ser el partido del punto de inflexión, el que relanzara las aspiraciones de quien saliera vencedor de este duelo al pitido final. Y el 2-0 de la Juventus ante el Napoli en el Allianz Stadium de Turín, en la 10.ª jornada de la Serie A 2026/2027, permite a Luciano Spalletti acallar las críticas, situar de nuevo al equipo a seis puntos de la zona Champions, objetivo concreto de la temporada, y silenciar también las protestas de una parte de la afición que ya había atacado duramente al equipo antes del partido.

Los extraordinarios goles casi idénticos de Alajbegovic y Boga en los minutos 70 y 87 permiten a la Juventus no solo reencontrarse con la victoria tras la desastrosa visita entre semana al Genoa, sino también recuperar certezas y confianza para el entrenador, de nuevo protagonista con otro cambio de sistema esta temporada, para el equipo y para talentos como el del bonsiaco, decisivo por fin.

Se lamenta amargamente el sancionado Massimiliano Allegri, relegado a la grada en su partido ante su exequipo. Vivió una jornada complicadísima en cada una de sus decisiones: desde la baja de última hora de Rasmus Hojlund por gripe hasta las protestas por la entrada de Koopmeiners a Anguissa, que rozó la roja; después llegaron los problemas de Di Lorenzo y De Bruyne en el descanso y la expulsión de Marianucci, con las dos jugadas espectaculares de los futbolistas de banda de la Juventus entre medias.

Así, la victoria ante el Monza en la jornada entre semana ya ha quedado olvidada. Esta derrota deja al Napoli a nueve puntos de un puesto de Champions y a 14 de la Lazio, líder de la clasificación. La lucha por el Scudetto, objetivo al comienzo de la temporada, parece hoy un espejismo muy lejano.

JUVENTUS-NAPOLI 2-0

GOLEADORES: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    87' GOL - Cambiaso cede atrás desde el borde del área a Boga, que, desde la misma zona que Alajbegovic, también saca un disparo de rosca con la derecha que entra junto al palo más alejado y bate a Meret.

    75' EL NAPOLI SE QUEDA CON 10 - Claro pisotón de Marianucci a Cabal que obliga a Sozza a mostrarle la tarjeta amarilla. Era la segunda y llega la tarjeta roja.

    74' OCASIÓN - Boga pasa a Koopmeiners, que llega solo hasta la línea de fondo y centra al área, donde Woltemade cae tras un contacto con Olivera.

    70' GOL - ¡Gol espectacular de Alajbegovic! Zhegrova rompe la presión del Napoli y avanza en vertical antes de ceder el balón por la zona central derecha al mediapunta bosnio, que no se lo piensa dos veces y suelta un potente disparo cruzado que golpea el palo a la izquierda de Meret y acaba en la red.

    58' ¡QUÉ ERROR! - Gravísimo error de Lucumì, que, presionado por Politano, cae y, en el suelo, envía el balón demasiado corto hacia Vicario. El extremo del Napoli se lanza a por la pelota, pero Vicario se le adelanta en el último momento con una salida desesperada y se hace con ella.

    45+2' OCASIÓN - Esta vez, la gran parada la hace Meret. Alajbegovic se la juega en solitario desde unos metros dentro del área y dispara cruzado, pero se encuentra con la rápida reacción del portero del Napoli, que se estira hacia su izquierda y detiene el balón.

    31' OCASIÓN - Cambio de frente y mismo guion: Kolo Muani llega hasta la línea de fondo y pone un centro atrás, por alto, para Alajbegovic, que remata sin oposición, pero su disparo con la derecha se marcha ligeramente alto.

    30' OCASIÓN - Anguissa recupera el balón y lanza a Politano, que centra y encuentra a Lang. Su remate, con todo a favor, se marcha alto.

    28' AL PALO - Centro desde la derecha y el balón rebota en el cuerpo de Cabal antes de estrellarse en el palo a la derecha de Meret. En la continuación de la jugada, Cabal cae en el área y pide penalti por un contacto con Olivera

    16' OCASIÓN - Córner lanzado por Koopmeiners y remate con la rodilla de Lucumì en el centro del área que manda el balón ligeramente alto.

    11' KOOPMEINERS SE EXPONE A LA ROJA - Dura entrada de Koopmeiners, que golpea primero la pantorrilla y luego el tobillo de Anguissa al intentar quitarle el balón. Sozza ni siquiera le muestra la amarilla; el Napoli pedía la roja (LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL)

    7' OCASIÓN - La primera ocasión clara del partido es para el Napoli, tras una insistente jugada por la derecha que acaba con un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana la posición en el duelo con Bremer y cabecea, pero Vicario responde con una gran intervención y manda el balón a córner para mantener el marcador.

    0' El partido comenzará a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO

  • JUVENTUS-NAPOLI: FICHA DEL PARTIDO

    Juventus-Napoli 2-0

    Goleadores: 70' Alajbegovic (J), 87' Boga (J)

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi (71' Kelly), Cabal (82' Cambiaso); Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie (46' Gatti); Alajbegovic (71' Boga), Woltemade, Kolo Muani (59' Zhegrova).

    Suplentes: Pinsoglio, Neto, Ekhator, Rugani, Sarr. 

    Entrenador: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (46' Rrhamani), Marianucci, Rafa Marin, Olivera (78' Beukema); Anguissa (79' Giovane), De Bruyne (46' Gilmour), McTominay; Politano (61' Vergara), Lucca, Lang.

    Suplentes: Contini, Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Entrenador: Allegri.

    Entrenador: Allegri.

    Árbitro: Sozza

    Amonestados: Douglas Luiz (J), Lucumi (J), Alajbegovic (J)

    Expulsados: Marianucci (doble amarilla) (N)

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