87' GOL - Cambiaso cede atrás desde el borde del área a Boga, que, desde la misma zona que Alajbegovic, saca también un disparo de rosca con la derecha que entra junto al palo lejano y bate a Meret.

75' EL NAPOLI SE QUEDA CON 10 - Claro pisotón de Marianucci en el pie de Cabal que obliga a Sozza a mostrarle la tarjeta amarilla. Era la segunda y llega la roja.

74' OCASIÓN - Boga pasa a Koopmeiners, que llega solo hasta la línea de fondo y centra al área, donde Woltemade cae tras un contacto con Olivera.

70' GOL - ¡Golazo de Alajbegovic! Zhegrova supera la presión del Napoli y avanza en vertical antes de ceder el balón hacia la zona interior derecha al mediapunta bosnio, que no se lo piensa dos veces y suelta un potente disparo cruzado que golpea el poste a la izquierda de Meret y acaba en la red.

58' ¡QUÉ ERROR! - Grave error de Lucumì, que, presionado por Politano, se cae y, al intentar despejar en el suelo, deja el balón corto hacia Vicario. El extremo del Napoli va a por él, pero Vicario se le adelanta en el último momento con una salida desesperada y se hace con el balón.

45+2' OCASIÓN - Esta vez es Meret quien firma una gran parada. Alajbegovic emprende una jugada individual poco después de entrar en el área y dispara cruzado, pero se encuentra con el portero del Napoli, que reacciona con rapidez, se estira hacia su izquierda y detiene el balón.

31' OCASIÓN - La acción se traslada al otro extremo del campo y se repite el guion: Kolo Muani llega hasta la línea de fondo y envía un centro atrás, por alto, para Alajbegovic, que remata sin oposición, pero su disparo con la derecha se va ligeramente alto.

30' OCASIÓN - Anguissa recupera el balón y envía un pase a Politano, que centra y encuentra a Lang. Su remate, con todo a favor, se marcha alto.

28' AL PALO - Un centro desde la derecha rebota en el cuerpo de Cabal y el balón se estrella en el poste a la derecha de Meret. En la continuación de la jugada, Cabal cae en el área y pide penalti por un contacto con Olivera.

16' OCASIÓN - Córner lanzado por Koopmeiners y remate con la rodilla de Lucumì en el centro del área que manda el balón ligeramente por encima del larguero.

11' KOOPMEINERS SE JUEGA LA ROJA - Dura entrada de Koopmeiners, que golpea primero la pantorrilla y después el tobillo de Anguissa al intentar quitarle el balón. Sozza ni siquiera le muestra la amarilla, mientras que el Napoli pedía la roja (LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL)

7' OCASIÓN - La primera ocasión clara del partido es para el Napoli, tras una insistente jugada por la derecha que acaba con un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana bien la posición ante Bremer y cabecea, pero Vicario responde con una gran intervención y desvía el balón a córner para mantener el marcador.

0' El partido comienza a las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA CRÓNICA MINUTO A MINUTO