87' GOL - Cambiaso retrasa el balón desde el borde del área para Boga, que, desde la misma zona que Alajbegovic, también saca un disparo de rosca con la derecha que entra junto al palo más alejado y bate a Meret.

75' NAPOLI SE QUEDA CON 10 - Marianucci pisa claramente el pie de Cabal y obliga a Sozza a mostrarle la tarjeta amarilla. Era la segunda y llega la roja.

74' OCASIÓN - Boga pasa a Koopmeiners, que llega solo hasta la línea de fondo y centra al área, donde Woltemade cae tras un contacto con Olivera.

70' GOL - ¡Golazo de Alajbegovic! Zhegrova rompe la presión del Napoli y arranca en vertical antes de ceder el balón hacia la zona central derecha al mediapunta bosnio, que no se lo piensa dos veces y suelta un potente disparo cruzado que golpea el poste a la izquierda de Meret y acaba en la red.

58' ¡QUÉ ERROR! - Grave error de Lucumì, que, presionado por Politano, cae y, al intentar despejar el balón deslizándose por el suelo, lo deja corto hacia Vicario. El extremo del Napoli se lanza a por él, pero Vicario se le adelanta en el último momento con una salida desesperada y se hace con el balón.

45+2' OCASIÓN - Esta vez es Meret quien firma una gran parada. Alajbegovic se fabrica la jugada poco después de entrar en el área y dispara cruzado, pero se encuentra con el rapidísimo portero del Napoli, que se estira hacia su izquierda y detiene el balón.

31' OCASIÓN - Cambio de campo y mismo guion: Kolo Muani llega hasta la línea de fondo y pone un centro alto hacia atrás para Alajbegovic, que remata sin oposición, pero su disparo con la derecha se va ligeramente alto.

30' OCASIÓN - Anguissa recupera el balón y lanza a Politano, que centra y encuentra a Lang. Su remate, que parecía gol seguro, se va alto.

28' AL PALO - Centro desde la derecha y el balón rebota en el cuerpo de Cabal antes de estrellarse en el poste a la derecha de Meret. En la continuación de la jugada, Cabal cae en el área y pide penalti por un contacto con Olivera

16' OCASIÓN - Córner lanzado por Koopmeiners y remate con la rodilla de Lucumì en el centro del área que manda el balón ligeramente alto.

11' KOOPMEINERS SE ARRIESGA A LA ROJA - Dura entrada de Koopmeiners, que golpea primero la pantorrilla y después el tobillo de Anguissa al intentar quitarle el balón. Sozza ni siquiera le muestra la amarilla; el Napoli pedía la roja (LEE AQUÍ EL ANÁLISIS ARBITRAL)

7' OCASIÓN - La primera gran ocasión del partido es para el Napoli, con una insistente jugada por la derecha que acaba en un centro de Politano. En el centro del área, Lucca gana la posición ante Bremer y cabecea, pero Vicario firma una gran intervención y desvía a córner para mantener el marcador.

0' El partido arranca a partir de las 20:45 en el Allianz Stadium de Turín.

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