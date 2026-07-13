Son días clave para el nuevo delantero de la Juventus, especialmente para Kolo Muani. Los bianconeri arrancan hoy la temporada sin el ‘9’ físico que Spalletti pide desde hace meses. El dinero separa a Carnevali y al PSG, dispuesto a vender al ex del Tottenham, pero firme en sus exigencias. Tras la ruptura del verano pasado por el exdirector Damien Comolli, las relaciones son cordiales, pero hace falta un esfuerzo de ambas partes para acercar posturas. El PSG debe bajar de los 50 millones pedidos por el francés, mientras que la Juve debe subir su oferta. El acuerdo con el entorno del jugador —cinco años a 5,5 millones netos por temporada— no basta para que Kolo Muani siga vistiendo la camiseta bianconera.
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La Juventus realiza un último intento por fichar a Kolo Muani, del París Saint-Germain; si no lo logra, recurrirá a Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid
SORLOTH PLAN B
Según La Gazzetta dello Sport, esta podría ser la semana decisiva. La Juve lleva semanas negociando la cesión con opción de compra obligatoria de Kolo Muani, pero el acuerdo, fijado en más de 30 millones, aún no está garantizado. Si la situación no mejora, el plan B ya estálisto: la Juventus regresaría con fuerza por Alexander Sorloth, del Atlético de Madrid, con quien las conversaciones nunca se han detenido. El entorno del noruego ya acordó contrato y salario antes del Mundial; el obstáculo vuelve a ser económico, pues los colchoneros piden 40 millones más bonificaciones por su traspaso. Aun así, aquí hay más margen de maniobra que con Kolo Muani. Los bianconeri podrían incluir a Nico González, quien ya jugó en Madrid y es del agrado de Diego Pablo Simeone.
EKHATOR Y PELLEGRINO
Openda y David siguen en la plantilla, pero esperamos que para finales de agosto el ataque de la Juventus se renueve por completo. Sin Vlahovic, ausente por primera vez desde 2022, ya llegó Ekhator del Génova y podría sumarse Pellegrino, por quien la Juventus negocia con el Parma. El argentino sería un complemento para Kolo Muani o Sorloth, no una alternativa. La Juve necesita y quiere un gran delantero, consciente de que, tras el año pasado, ya no puede permitirse más errores.
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