La Juventus reactiva su interés por el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, mientras la venta de Jonathan David sigue siendo clave

Según La Gazzetta dello Sport, el delantero del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ha vuelto a emerger como un objetivo importante después de ofrecer sus servicios al club de Turín. El atacante francés sigue teniendo contrato en Selhurst Park hasta junio de 2027 y está interesado en explorar sus opciones tras un cambio de entrenador en el Palace. La Juventus está siguiendo su situación junto a la de otros talentos emergentes mientras sopesa sus últimos movimientos en el mercado de fichajes.