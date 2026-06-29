La Juventus negocia con el Genoa el fichaje del delantero Jeff Ekhator, nacido en 2006 y pieza clave de la Sub-21. Según Sky Sport, la Juventus pide al Génova a Jeff Ekhator, delantero de 2006 y pieza clave de nuestra sub-21. Los clubes negocian un traspaso definitivo de 15 millones de euros. El acuerdo avanza rápido, pues los rossoblu necesitan vender y podrían ceder al autor de tres goles la pasada temporada.
Getty Images
Traducido por
La Juventus quiere fichar a Jeff Ekhator: ya hay oferta al Genoa y el acuerdo podría cerrarse en 24 horas
CABAL DICE «NO» AL GENOA, LE INTERESA UN TALENTO DE LA PRÓXIMA GENERACIÓN
En la Juventus hay confianza, aunque aún no hay acuerdo total: si se cierra el trato, el Genoa fichará a Puczka, lateral izquierdo austriaco y uno de los talentos más prometedores de la Next Gen. Los rossoblù pidieron a Cabal, pero por ahora no han obtenido respuesta del jugador colombiano, ex del Hellas Verona.
KEAN ES SU ÍDOLO
Ekhator se inspira en Usain Bolt y tiene a Moise Kean como referente. En 2024 ganó la liga Sub-18 Profesional con el Génova, junto a los Azzurrini Ahanor y Venturino. En la temporada 2025-26 marcó ante Parma, Roma y Pisa en liga, y frente al Empoli en la Copa de Italia.