La Juventus quiere fichar a Jeff Ekhator: ya hay oferta al Genoa y el acuerdo podría cerrarse en 24 horas

La Juventus negocia con el Genoa el fichaje del delantero Jeff Ekhator, nacido en 2006 y pieza clave de la Sub-21. Según Sky Sport, la Juventus pide al Génova a Jeff Ekhator, delantero de 2006 y pieza clave de nuestra sub-21. Los clubes negocian un traspaso definitivo de 15 millones de euros. El acuerdo avanza rápido, pues los rossoblu necesitan vender y podrían ceder al autor de tres goles la pasada temporada.