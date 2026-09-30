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La Juventus pone en marcha un enorme plan de rescate financiero de 250 millones de euros mientras Exor prepara una inyección inmediata de capital
Se propone un enorme impulso financiero
La Juventus se prepara para una importante reestructuración financiera tras proponer una enorme ampliación de capital de hasta 250 millones de euros, según sus estados financieros. Este ambicioso movimiento está diseñado para inyectar fondos vitales en el club, garantizando que pueda asegurar su futuro a largo plazo y mantener su estatus entre la élite de Europa.
Los accionistas mayoritarios de Exor están liderando activamente la ofensiva para estabilizar la situación financiera en Turín. La sociedad holding ya ha dado un paso al frente con un pago inmediato de 60 millones de euros de cara a la futura ampliación, computado como un anticipo de su propia participación, para reforzar la posición patrimonial del club mientras el proceso más amplio sigue su curso.
- AFP
El compromiso inquebrantable de Exor
El consejo de administración de la Juventus solicitará formalmente a los accionistas que le concedan un mandato en una próxima reunión el 3 de noviembre. Este mandato, propuesto al amparo del artículo 2443 del Código Civil italiano, permitiría una ampliación de capital desembolsada en uno o varios tramos hasta un máximo de 250 millones de euros, incluida cualquier prima.
Exor, que actualmente posee una participación dominante del 65,4 % en el club, ha mostrado todo su apoyo a la operación hasta su cobertura total. Ha prometido suscribir íntegramente su parte prorrateada y ha confirmado su disposición a asegurar cualquier acción restante que no sea suscrita por otros inversores o terceros.
La financiación del Allianz Stadium
Esta enorme nueva inyección de dinero se considera absolutamente esencial para mantener la competitividad deportiva del club sobre el terreno de juego. Fuera de él, los fondos se han destinado específicamente a posibles mejoras en activos inmobiliarios estratégicos, con la modernización del Allianz Stadium como prioridad principal para la cúpula directiva.
Además, el sustancial aumento de capital ayudará al desarrollo global de la marca y garantizará que la Juventus siga cumpliendo estrictamente con los exigentes parámetros financieros de la UEFA y la FIGC. Se estima que las necesidades inmediatas del actual ejercicio financiero y del próximo consumirán aproximadamente entre el 45 y el 50 por ciento del valor total del nuevo mandato.
- AFP
Reconstruyendo el balance financiero
El patrimonio neto consolidado del club se situó en apenas 11,5 millones de euros a finales de junio de 2026, lo que representa una preocupante caída respecto a la cifra anterior de 13,2 millones de euros. La necesidad absoluta de esta operación de 250 millones de euros queda aún más subrayada por el hecho de que llega justo después de una ampliación de capital de 97,8 millones de euros completada en noviembre de 2025.
Al ejercer este nuevo mandato financiero antes de que termine 2026, si las condiciones del mercado lo permiten, la Juve aspira a enderezar definitivamente el rumbo y construir una base sostenible y competitiva para los próximos años.
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