La Juventus pone en marcha un enorme plan de rescate financiero de 250 millones de euros mientras Exor prepara una inyección inmediata de capital

La Juventus se prepara para una importante reestructuración financiera tras proponer una enorme ampliación de capital de hasta 250 millones de euros, según sus estados financieros. Este ambicioso movimiento está diseñado para inyectar fondos vitales en el club, garantizando que pueda asegurar su futuro a largo plazo y mantener su estatus entre la élite de Europa.

Los accionistas mayoritarios de Exor están liderando activamente la ofensiva para estabilizar la situación financiera en Turín. La sociedad holding ya ha dado un paso al frente con un pago inmediato de 60 millones de euros de cara a la futura ampliación, computado como un anticipo de su propia participación, para reforzar la posición patrimonial del club mientras el proceso más amplio sigue su curso.