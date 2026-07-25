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La Juventus piensa fichar al portero del PSG, Lucas Chevalier, un año después de su llegada al club francés
La Juventus amplía la búsqueda de un nuevo portero
El mercado de porteros dominará las últimas semanas del mercado de fichajes de la Juventus. Tras descartar a Michele Di Gregorio, el club de Turín busca un nuevo portero y Chevalier, según Foot Mercato, es la última opción. A este nombre se suman los de Emiliano Martínez y Guglielmo Vicario, objetivos que Frédéric Massara aún no ha logrado cerrar.
Con 24 años y cuatro más de contrato en París, hasta 2030, su fichaje exigiría un gran desembolso.
- AFP
Se avecina una pugna por el fichaje de la estrella japonesa
El fichaje de Chevalier se complica: Juventus y PSG siguen al portero del Parma, Zion Suzuki. El guardameta japonés ha brillado en la Serie A, lo que podría provocar un duelo entre los dos gigantes europeos. Si el PSG logra fichar a Suzuki, se facilitaría la salida de Chevalier hacia Turín, aunque la lucha por el jugador del Parma sigue siendo impredecible.
Una temporada de debut llena de contrastes en París
Chevalier podría salir solo un año después de fichar por el PSG procedente del Lille por 40 millones de euros. Su primera temporada en la capital francesa ha sido irregular. Llegó como futuro portero titular, pero no mantuvo su nivel.
A lo largo de una temporada exigente, el francés cedió la titularidad al internacional ruso Matvey Safonov. Además, una lesión poco antes del Mundial lo mantuvo varias semanas fuera de los terrenos de juego y le excluyó del torneo.
- Getty Images Sport
El ajetreado verano de la Juventus bajo la dirección de Spalletti
La Juventus busca refuerzos para su ataque y, según *La Gazzetta dello Sport*, el delantero del Manchester United Joshua Zirkzee habría aceptado una cesión que lo devolvería a la Serie A. El nuevo director deportivo, Ricky Massara —que ya intentó ficharlo para la Roma—, lidera la operación, pese a que el holandés apenas ha sido titular en 19 de sus 68 partidos en la Premier.
Paralelamente, el director ejecutivo de la Juventus, Giovanni Carnevali, negocia el fichaje de Randal Kolo Muani, del PSG, aunque aún hay una diferencia de unos 10 millones de euros: la oferta de 40 millones no alcanza las exigencias del club francés.
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