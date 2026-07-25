El mercado de porteros dominará las últimas semanas del mercado de fichajes de la Juventus. Tras descartar a Michele Di Gregorio, el club de Turín busca un nuevo portero y Chevalier, según Foot Mercato, es la última opción. A este nombre se suman los de Emiliano Martínez y Guglielmo Vicario, objetivos que Frédéric Massara aún no ha logrado cerrar.

Con 24 años y cuatro más de contrato en París, hasta 2030, su fichaje exigiría un gran desembolso.