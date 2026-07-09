Es una posibilidad, pero nada definitivo. La Juventus y Dusan Vlahovic han retomado las conversaciones sobre la renovación del contrato y en los próximos días podrían llegar a un acuerdo. Hasta ahora las conversaciones no han dado fruto, pero la situación ha cambiado y verle otra vez con la camiseta bianconera parece factible. La Juventus no logra satisfacer las exigencias del París Saint-Germain por Kolo Muani, y Vlahovic no tiene ofertas interesantes, ni económicas ni deportivas; seguir juntos podría ser la mejor opción.