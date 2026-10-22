La Juventus no renuncia a Tomori: fichaje a bajo coste del AC Milan si se marcha Bremer

La Juventus mira al próximo mercado de invierno con las ideas claras, pero también con una duda importante por delante. En los últimos días ha vuelto a estallar el caso Bremer, provocado una vez más por unas declaraciones suyas que obligaron a Luciano Spalletti a reunir al equipo y poner a todos cara a cara para intentar recuperar la cohesión del grupo.

Ante una situación económica complicada y el renovado interés por el brasileño del Bayer Leverkusen, el director deportivo Frederic Massara ha vuelto a pensar en cómo actuar en el mercado de invierno. Un nombre ha recobrado protagonismo de inmediato para sustituir al exjugador del Torino en caso de que se marche: Fikayo Tomori.



