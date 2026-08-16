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Gianluca Minchiotti

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La Juventus negocia por Dibu Martínez pese al dedo fracturado: ¿tendrá que operarse?

Juventus
Fichajes
Damián Martínez

La Juventus negocia por el portero argentino pese a la preocupación por su estado físico

Descartadas las otras opciones y aprovechando la ayuda del Aston Villa, que está fichando al Parma a Zion Suzuki, la Juventus ha vuelto con fuerza a la vía que conduce a Emiliano Martínez (LEE AQUÍ).


Sin embargo, alrededor del portero de la selección argentina planean algunas dudas sobre su estado físico, en particular sobre el dedo que el guardameta se había roto en el calentamiento de la final de la Europa League contra el Friburgo. El Dibu jugó y ganó después aquel partido, y luego no se operó para no arriesgarse a perderse el Mundial. Después de convivir con el problema durante todo el Mundial, ahora la situación vuelve a presentarse: ¿cuál es el estado físico de Martínez, que se perdió el primer compromiso oficial de la temporada de los Villans (la final de la Supercopa perdida contra el PSG)?

  • ¿TENDRÁ QUE OPERARSE?

    En Inglaterra, el Daily Mail escribe: "La Juventus está lista para apostar por Emiliano Martínez a pesar de las dudas relativas a una lesión en un dedo". En Italia, Nicolò Schira tuitea: "Más allá del acuerdo económico, aún por alcanzar con el Aston Villa, la Juventus quiere entender primero bien el estado del portero argentino, que tiene un dedo roto y podría operarse. En ese caso estaría de baja durante 3 meses".

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  • LA LESIÓN Y EL MUNDIAL

    Las últimas declaraciones de Martínez sobre su estado se remontan al 18 de julio, en la víspera de la final del Mundial que luego perdió Argentina contra España: «La mano todavía me duele, todos los días. Todos los especialistas de la mano a los que consulté me decían que debía operarme. Ahora, sin embargo, ya no pienso en ello. Si me hubiera operado no habría jugado el Mundial y por eso tenía problemas. Al principio no podía hacer sesiones con mis compañeros, pero después del partido contra Egipto volví a entrenarme con normalidad y, sinceramente, me siento mucho mejor».

  • LA FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

    En mayo, después de la final de la Europa League ganada, el portero había declarado: «Me rompí un dedo durante el calentamiento. Nunca me había pasado, pero no lo vi como algo negativo. Cada vez que intentaba atrapar el balón, el dedo se me iba hacia el otro lado. Pero son cosas a las que hay que enfrentarse: todas las cosas malas traen algo positivo. Usé toda mi experiencia y estoy orgulloso de haber defendido la portería del Aston Villa».

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