La Juventus negocia por Dibu Martínez pese al dedo fracturado: ¿tendrá que operarse?

Descartadas las otras opciones y aprovechando la ayuda del Aston Villa, que está fichando al Parma a Zion Suzuki, la Juventus ha vuelto con fuerza a la vía que conduce a Emiliano Martínez (LEE AQUÍ).





Sin embargo, alrededor del portero de la selección argentina planean algunas dudas sobre su estado físico, en particular sobre el dedo que el guardameta se había roto en el calentamiento de la final de la Europa League contra el Friburgo. El Dibu jugó y ganó después aquel partido, y luego no se operó para no arriesgarse a perderse el Mundial. Después de convivir con el problema durante todo el Mundial, ahora la situación vuelve a presentarse: ¿cuál es el estado físico de Martínez, que se perdió el primer compromiso oficial de la temporada de los Villans (la final de la Supercopa perdida contra el PSG)?