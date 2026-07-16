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La Juventus negocia con el Tottenham el fichaje de Richarlison por 25 millones de euros
Se inician las negociaciones entre Turín y Londres
La relación entre el director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, y el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, impulsa el mercado de fichajes. Ambos, que ya trabajaron juntos en el Sassuolo, se han reunido recientemente. Aunque las conversaciones iniciales se centraron en otros objetivos, el nombre de Richarlison ha surgido ahora como una posibilidad real para el gigante italiano, según *La Gazzetta dello Sport*.
El brasileño entra en el último año de su contrato, que vence en junio de 2027, y sin visos de renovación, los Spurs estarían dispuestos a venderlo antes de agosto. Se habla de una cifra entre 20 y 25 millones de euros para que el exjugador del Everton cambie Londres por Turín.
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Alternativas destacadas y objetivos principales
Aunque la Juve valora a Richarlison (12 goles la temporada pasada), lo ve como un «plan B» de lujo. Su prioridad sigue siendo Randal Kolo Muani. Las conversaciones con el PSG son complicadas porque el club francés pide una cifra alta.
Carnevali ha ofrecido unos 40 millones de euros, mientras que el PSG pide 10 millones más. Si esas conversaciones fracasan, Richarlison lidera una lista que incluye a Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) y a Folarin Balogun (Mónaco). La versatilidad del brasileño en ataque lo hace atractivo para la Juventus.
La lucha por el nuevo número uno
Las conversaciones entre Carnevali y De Zerbi se centraron en Guglielmo Vicario. El portero italiano tiene un futuro incierto en Londres tras la llegada de Martin Dubravka al Tottenham, y la Juventus quiere traerlo de vuelta a la Serie A. Vicario es el principal candidato nacional para defender la portería en Turín la próxima temporada.
No obstante, no es el único arquero de renombre en la mira. La Juventus sigue muy vinculada al campeón del mundo, Emiliano Martínez, aunque el Aston Villa se ha mostrado inflexible en las negociaciones. Según algunas informaciones, el portero quiere jugar en Italia, pese a que el club de Birmingham insiste en que se quedará. Se habla de un precio de 12 millones de euros, pero la oferta actual de la Juve, de unos 6,5 millones, aún está lejos de esa cifra.
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Cambios tácticos en la Continassa
La Juventus quiere aprovechar la inestabilidad de algunas estrellas de la Premier League para reforzar su plantilla. El interés por Richarlison muestra su deseo de fichar a un jugador con experiencia internacional a un precio bajo. A sus 29 años, el delantero ofrece trabajo y tenacidad, cualidades ideales para la Serie A.
La prioridad sigue siendo Kolo Muani, pero los próximos días definirán el rumbo. Sea cual sea el elegido, la Juventus quiere dar a su afición un fichaje ofensivo antes del cierre del mercado.
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