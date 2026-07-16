La Juventus negocia con el Tottenham el fichaje de Richarlison por 25 millones de euros

La relación entre el director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, y el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, impulsa el mercado de fichajes. Ambos, que ya trabajaron juntos en el Sassuolo, se han reunido recientemente. Aunque las conversaciones iniciales se centraron en otros objetivos, el nombre de Richarlison ha surgido ahora como una posibilidad real para el gigante italiano, según *La Gazzetta dello Sport*.

El brasileño entra en el último año de su contrato, que vence en junio de 2027, y sin visos de renovación, los Spurs estarían dispuestos a venderlo antes de agosto. Se habla de una cifra entre 20 y 25 millones de euros para que el exjugador del Everton cambie Londres por Turín.







