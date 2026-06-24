Según Sky Sport, son dos operaciones independientes, pero Juventus y Bolonia las valoran de forma conjunta. El equipo de Luciano Spalletti sigue muy interesado en el central colombiano, del mismo nivel que Tarik Muharemovic, Otro futbolista sobre el que Carnevali y Chiellini estudian opciones de cara a la próxima temporada (en su traspaso al Sassuolo se incluyó un 50 % de su futura reventa, lo que permitiría a la Juve ficharlo a mitad de precio respecto a la oferta de un competidor). El contrato de Lucumí vence en 2027 y su valor ronda los 20-25 millones de euros.