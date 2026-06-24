La Juventus avanza en la contratación de su nuevo delantero centro. Según Sky Sport, la jornada de hoy ha sido clave para facilitar el regreso del ariete de 1998, que llega del París Saint-Germain tras jugar esta temporada con el Tottenham.
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La Juventus mantiene nuevos contactos y crece el optimismo por el regreso de Kolo Muani. El jugador aceptaría reducir su salario, y ya empezaron las negociaciones con el PSG
LA VOLUNTAD DEL JUGADOR
Aunque los clubes aún no se ponen de acuerdo sobre el valor de Kolo Muani, hoy se han registrado avances significativos por parte del jugador. El nuevo director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, ha hablado en las últimas horas con el entorno del francés, que quiere volver a la Serie A y aceptaría reducir su salario para facilitar su fichaje.
AHORA SE NEGOCIA CON EL PSG
Tras conocer la voluntad de Kolo Muani, la Juventus tiene ahora argumentos para pedir al París Saint-Germain que baje su petición inicial de unos 40 millones de euros. La pasada temporada marcó solo 5 goles y dio 4 asistencias en 41 partidos, lo que no le bastó para entrar en la convocatoria mundialista de Didier Deschamps. Su rendimiento contrastó con el mostrado en su primera etapa en la Juventus, entre enero de 2025 y julio de ese año, cuando disputó el Mundial de Clubes. Con la Juventus sumó 10 goles y 3 asistencias en 22 encuentros.