Tras conocer la voluntad de Kolo Muani, la Juventus tiene ahora argumentos para pedir al París Saint-Germain que baje su petición inicial de unos 40 millones de euros. La pasada temporada marcó solo 5 goles y dio 4 asistencias en 41 partidos, lo que no le bastó para entrar en la convocatoria mundialista de Didier Deschamps. Su rendimiento contrastó con el mostrado en su primera etapa en la Juventus, entre enero de 2025 y julio de ese año, cuando disputó el Mundial de Clubes. Con la Juventus sumó 10 goles y 3 asistencias en 22 encuentros.