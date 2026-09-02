Para la Juventus ha terminado un mercado pirotécnico, marcado por numerosos giros de guion. El resultado es un equipo con alguna alternativa más, todavía con alguna carencia y, sobre todo, aún con muchas incógnitas.





Pero vayamos por partes. El primer giro de guion llegó entre el final de la pasada temporada y el inicio del mercado, con enésimo vuelco en la dirección. Fuera Comolli y Modesto, dentro Carnevali y Massara. La nueva dirección, de hecho, llegó con la partida ya en marcha, porque los grandes clubes empiezan a planificar el mercado de verano en invierno, e intentó poner remedio a los daños provocados por las últimas gestiones, teniendo en cuenta las limitaciones del settlement agreement de la UEFA. La nota para Carnevali y Massara es positiva, aunque para juzgarlos de verdad será necesario esperar al mercado de invierno y, sobre todo, al del próximo verano, además, naturalmente, del resultado de la temporada que acaba de empezar. A diferencia de Giuntoli, que en su primer verano en la Juventus solo cerró la llegada de Weah (operación, por cierto, llevada a cabo por Manna), Carnevali y Massara se han movido muchísimo, cerrando once llegadas (incluidos los regresos de cesión) y doce salidas (incluidos los contratos que llegaron a su vencimiento).