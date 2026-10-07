Hombre de mercado, disputado por los grandes. La gran temporada de Lorenzo Palmisani con el Frosinone y con la selección sub-21, que ha logrado el pase para la fase final del Europeo de la categoría, está a la vista de todos: el guardameta, nacido en 2004, se ha convertido en un objetivo de los grandes equipos, sobre todo de la Juventus, que piensa en él para el futuro. El "sí, nos gusta" de Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, es una confirmación del interés de la Juve, que quiere construir un equipo cada vez más italiano y tiene una estrategia para batir a la competencia. Atarlo ahora, quizá a un precio más bajo que el próximo junio, y dejarlo en el Frosinone hasta junio, para decidir su futuro en el verano de 2027.
La Juventus ha elegido a Palmisani, del Frosinone: la estrategia. Rumores sobre el Milan
PALMISANI-JUVE, LA CONFIRMACIÓN DEL AGENTE
La confirmación del interés de la Juventus llegó de las palabras de su agente, Federico Pastorello, entrevistado por Sportmediaset: "¿Si Palmisani es una opción para la Juventus? La Juve ya este verano había tenido un acercamiento, como tantos otros clubes extranjeros y también de la Premier League. La Juventus tuvo un momento en el que podía decidir si ficharlo como número 12 para ponerlo por detrás de Vicario, lo que habría sido una oportunidad. Pero un chico tan joven y tan bueno debe jugar... La Juventus, digamos, está en el abanico de posibilidades; luego veremos qué pasará".
Los costes de Palmisani
Algo se mueve, pese a los desmentidos del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe: «Escucho muchos rumores, pero de peticiones efectivas, más allá de los observadores que vienen a ver los partidos, no hay nada concreto». PalmisanI, que tiene contrato hasta 2031, está valorado en unos 15 millones de euros. Su sueldo es de unos 280.000 euros anuales. Cifras que entran dentro de los parámetros económicos de la Juventus, que a día de hoy no tiene certezas en la portería de cara a 2027: Vicario y Grabara (de baja toda la temporada por una grave lesión de rodilla) están cedidos, Neto ha firmado un contrato hasta junio. El único portero en propiedad, Di Gregorio, actualmente en el Bournemouth, no entra en los planes.
Los rumores sobre el Milan
En las últimas horas ha surgido el nombre del Milan para Palmisani. A día de hoy, el AC Milan cree en Mike Maignan, que el pasado enero renovó su contrato hasta 2031; Palmisani gusta, pero no es considerado una prioridad. También porque detrás del francés está Torriani, por quien el AC Milan quiere apostar de cara al futuro.
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