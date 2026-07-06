La Juventus ha contactado con el Parma para fichar a Mateo Pellegrino

Tras la salida de Vlahovic —cuyo regreso no se contempla—, la Juventus busca vender a Openda y David. Openda, fichado por 3,3 millones de cesión más 40,6 millones de obligación de compra, se ofrece por unos 30 millones. Lens (donde ya jugó), Lyon, Rennes y Coventry City lo siguen. David, tras un Mundial irregular, vale 35 millones. La Juve busca dinero fresco, aunque no descarta una cesión con obligación de compra para ambos.





A ellos se suma Milik, cuyo contrato expira en 2027 y podría rescindirse. La revolución ya empezó: la delantera se renovará y el margen de error es mínimo.