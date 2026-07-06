La Juventus quiere renovar su ataque. Tras fichar a Jeff Ekhator, nacido en 2006, por 16 millones más 2 en variables, Carnevali busca dos delanteros más. El primero es Kolo Muani, objetivo ya en 2025, por quien se negocia con el PSG. La Juve tiene el sí del jugador, que rechazó ofertas de Inglaterra y Arabia Saudí; falta el acuerdo con los franceses, pero hay tiempo y voluntad para cerrarlo quizá antes de que termine la semana.
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La Juventus ha contactado con el Parma para fichar a Mateo Pellegrino
RESPUESTA DE PELLEGRINO: ¿CUÁNTO CUESTA?
Para la pieza que falta no hay un nombre destacado, pero sí varias opciones. La última apunta a Parma: según Sportitalia, en las conversaciones con el club ducal sobre Zion Suzuki —portero que se sigue— se ha mencionado a Mateo Pellegrini, delantero argentino ‘9’ que marcó 9 goles en liga y 3 en Copa la temporada pasada. La Juve lo sigue desde hace tiempo y podría concretar su fichaje en las próximas semanas. Llegó al Parma por 1.637.500 euros procedente del Vélez y ahora está valorado en al menos 25 millones. El Parma, club caro, debe ceder el 50 % de una eventual venta al Vélez. Ambos equipos mantienen buenas relaciones y seguirán negociando, aunque la Juve prioriza a Kolo Muani y las salidas.
VIA OPENDA Y DAVID
Tras la salida de Vlahovic —cuyo regreso no se contempla—, la Juventus busca vender a Openda y David. Openda, fichado por 3,3 millones de cesión más 40,6 millones de obligación de compra, se ofrece por unos 30 millones. Lens (donde ya jugó), Lyon, Rennes y Coventry City lo siguen. David, tras un Mundial irregular, vale 35 millones. La Juve busca dinero fresco, aunque no descarta una cesión con obligación de compra para ambos.
A ellos se suma Milik, cuyo contrato expira en 2027 y podría rescindirse. La revolución ya empezó: la delantera se renovará y el margen de error es mínimo.
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