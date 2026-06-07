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La Juventus está a punto de fichar a Alexander Sorloth y luego irá con todo por Randal Kolo Muani, del PSG
El acuerdo sobre Sorloth se vislumbra en el horizonte
Las negociaciones por Sorloth están en fase avanzada: la Juventus ha avanzado mucho, según Tuttomercato. Las recientes reuniones con sus representantes han sido productivas y el exdelantero del Villarreal ha dado el visto bueno al fichaje. Al parecer, Sorloth se siente atraído por el proyecto de Turín y ya ha aceptado un contrato de cuatro años, valorado en unos 4 millones de euros netos por temporada.
El último escollo es el Atlético de Madrid, que pide más de 30 millones. Sin embargo, la buena relación entre los clubes y la situación de Nico González, cedido el curso pasado al Metropolitano, podría facilitar el acuerdo económico.
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Persecución sin cuartel a Kolo Muani
Sorloth no es el único nombre de peso en la agenda, pues la Juventus planea fichar a Kolo Muani, del París Saint-Germain. El internacional francés lleva tiempo en la agenda bianconera y ve Turín como un destino ideal tras marcar 10 goles en 22 partidos durante su cesión en la segunda mitad de la temporada 2024-25.
Tras su cesión en el Tottenham en la 2025-26, ahora se plantea su regreso definitivo a Italia. El PSG está dispuesto a vender, pero pide 40 millones de euros por el delantero. Aunque no quiere rebajar el precio, el informe indica que aceptaría pagos flexibles para cerrar el trato.
Sustituir a Vlahovic, que se marcha
La necesidad de fichar a dos delanteros de primer nivel surge del fracaso definitivo en las negociaciones contractuales con el actual número nueve, Dusan Vlahovic. Tras meses de idas y venidas, se ha confirmado que el delantero serbio abandonará el club como agente libre a finales de junio. La brecha entre sus pretensiones salariales de 8 millones de euros y la oferta del club de 6 millones resultó insalvable.
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Una reestructuración más amplia de la plantilla
La remodelación de la Juventus alcanza también la defensa. Tras fracasar en el fichaje de Alisson, del Liverpool, el club se centra ahora en Emiliano Martínez, del Aston Villa. Esta acción proactiva busca dar a Luciano Spalletti todas las herramientas antes de la pretemporada, con el objetivo de recuperar el liderato en la Serie A.