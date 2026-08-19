La vinculación de seis años de Arthur con la Juventus se acerca a un final abrupto. En lugar de buscar otro destino temporal para el centrocampista, la Vecchia Signora trabaja ahora activamente en la rescisión de su contrato. El exjugador de Barcelona y Liverpool tiene actualmente contrato en el Allianz Stadium hasta junio de 2027, pero, según se informa, ambas partes están interesadas en romper los años restantes del acuerdo para permitir un nuevo comienzo en otro lugar.

Según Sky Sport Italia, las partes están trabajando para encontrar un acuerdo que permita la salida del brasileño antes de que su contrato expire de forma natural. Este movimiento señala el final de lo que ha sido un capítulo difícil para el jugador en Italia, ya que la Juventus prioriza dar salida a futbolistas con salarios altos que no entran en los planes a largo plazo del entrenador para la plantilla.