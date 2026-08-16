Según Fabrizio Romano en X, el posible traspaso que llevaría a Martínez a Italia se ha caído oficialmente. Romano reveló que "Juventus and Dibu Martínez camp had direct talk tonight: deal officially off."

El reconocido experto en fichajes explicó que la "difference on price asked by Aston Villa was considered too high", lo que llevó al club italiano a levantarse definitivamente de la mesa de negociación. La Juventus había visto originalmente al argentino como su objetivo principal para resolver sus problemas en la portería. Sin embargo, el Aston Villa se mantuvo firme en su valoración y, según se informa, exigía una cantidad fija de 8,5 millones de libras sin variables, lo que acabó siendo el punto de ruptura definitivo para el posible traspaso.



