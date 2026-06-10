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Juventus FC v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

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La Juventus considera a Lucumí, del Bolonia, como opción para reforzar la defensa

Juventus
J. Lucumi
Fichajes
Bologna

Los bianconeri buscan un defensa central zurdo en el mercado.

La Juventus negocia el fichajedel portero del Aston Villa, Emiliano “Dibu”Martínez, y del delantero del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth. Además, sigue de cerca al colombiano Jhon Lucumí, defensa del Bologna que disputa el Mundial.


Según Sky, el colombiano del Bolonia Jhon Lucumí interesa a la Juventus.

Nacido en 1998, tiene contrato hasta 2027 con un salario cercano a un millón de euros netos al año y una cláusula de rescisión de 28 millones; se rumorea que el Bournemouth también está interesado.


Llegó en 2022 del Genk y, en cuatro temporadas, ha jugado 152 partidos con 2 goles, 4 asistencias, 28 amonestaciones y una expulsión. Ganó la Coppa Italia en 2025.