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La Juventus confirma el fichaje definitivo del internacional colombiano Jhon Lucumi procedente del Bolonia
El defensa prioriza un fichaje por la Juventus
La Juventus ha cerrado con éxito el fichaje de Lucumi tras alcanzar un acuerdo económico con el Bolonia por un valor inicial de 18 millones de euros más 2 millones de euros en posibles variables. El central colombiano ha comprometido su futuro a largo plazo con Turín al firmar un contrato de cuatro años por valor de 3 millones de euros netos por temporada. El cambio también subraya la clara intención del jugador, ya que priorizó firmemente a la Juventus por encima de varios pretendientes alternativos.
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El club elogia al defensa «en su mejor momento»
Tras comenzar su carrera profesional en el Deportivo Cali a los 17 años, antes de consolidarse entre los mejores defensas de Bélgica con el Genk en 2018, el club anunció con entusiasmo la llegada de Lucumi en su página web oficial: «La Juventus ficha a un jugador en el mejor momento de su carrera, preparado para aportar de inmediato al equipo de cara a la temporada 2026/27.
«¡Bienvenido a la Juventus, Jhon!»
El legado rossoblù deja huella
Durante cuatro temporadas en el Bolonia tras su llegada en el verano de 2022, Lucumi se consolidó como un pilar indispensable en defensa a lo largo de 152 partidos en todas las competiciones. El jugador, de 28 años, también disputó la Liga de Campeones con el Bolonia y marcó uno de sus dos goles con el club durante su etapa en el Stadio Renato Dall'Ara.
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El estreno del Frosinone se acerca rápido
Con su traslado a Turín ya finalizado, Lucumi se incorporará de inmediato a las sesiones de entrenamiento táctico con sus nuevos compañeros de la Juventus. Está previsto que la Juventus abra su campaña de la Serie A 2026-27 con un desplazamiento para enfrentarse al Frosinone el domingo 23 de agosto, un partido de la primera jornada que se espera ampliamente que sirva como debut oficial del central colombiano mientras lidera la renovada línea defensiva.
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