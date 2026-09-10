La Juventus cambia de idea con Nico González: le ofrece la renovación

De jugador en la lista de salidas a valor añadido de esta Juventus. En pocos meses, Nico González se ha vuelto indispensable, y sin embargo durante buena parte del verano la Juventus intentó colocarle en otro destino y el propio argentino tenía ganas de hacer las maletas. O mejor dicho, quería volver a Madrid, al Atlético, con Simeone, con quien cerró la última temporada. Lo intentó hasta el final, pero nunca se dieron las condiciones. Así que, como gran profesional, se puso al servicio de Spalletti, que tenía otros planes y que se encontró entre manos a un jugador que puede tener sitio en la Juve.