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cm di gregorio juventus
Gianluca Minchiotti

Traducido por

La Juventus busca un equipo para Di Gregorio, quien se reunirá con su agente en Milán

Juventus
Fichajes
M. Di Gregorio

La Juve ficha a Dibu Martínez; Di Gregorio se va.

El tema de los porteros es uno de los más candentes que el exdirector general de la Juventus, Damien Comolli, deja a su sucesor, Giovanni Carnevali. Tras el “no” a Alisson Becker —con quien ya había acuerdo pero que el Liverpool bloqueó, lo que tensó la relación entre Comolli y Luciano Spalletti—, la Juventus reinició la búsqueda y fijó como prioridad a Emiliano Martínez.


En cuanto a las salidas, soloseha confirmado a Carlo Pinsoglio como tercer portero tras renovar hasta 2027. La llegada de un nuevo titular dejaría a uno de los dos, Michele Di Gregorio o Mattia Perin, sin sitio.


El club inclinarse por Perin, cuyo contrato vence en 2027 y a quien Spalletti ve como un seguro ‘segundo’. La Juve le ofrecerá una renovación yplanea reunirse antes de julio.


  • DI GREGORIO, ¿HAY ALGÚN AVANCE?

    La situación de Di Gregorio es compleja: exjugador del Monza, tiene contrato hasta 2029 y, por ahora, poco mercado. Recordemos el comunicado de 2024, cuando la Juventus lo fichó: «Juventus Football Club S.p.A. informa que ha acordado con el AC Monza la cesión de Michele Di Gregorio hasta el 30 de junio de 2025, a cambio de 4,5 millones de euros.


    El acuerdo incluye la obligación de compra definitiva si se cumplen ciertas condiciones durante la temporada 2024/2025. El precio de compra fija es de 13,5 millones, pagaderos en tres años, más 0,8 millones en gastos accesorios. Ese importe podría subir hasta 2 millones si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Dada la alta probabilidad de que se cumplan dichas condiciones, a efectos contables la operación se considera una adquisición definitiva desde hoy por un importe total de 18 millones de euros. La valoración definitiva se incluirá en el Informe Semestral a 31 de diciembre de 2024, cuyo visto bueno se espera en febrero de 2025».


    Un año después, Di Gregorio sigue en el balance por 13,5 millones, el mínimo que la Juventus necesita para no sufrir una minusvalía. La Juve pide 15 millones y ha mantenido contactos con Atalanta y Fiorentina sin llegar a negociaciones avanzadas; tampoco hay interés desde el extranjero. Los bianconeri buscan traspasarlo. Hoy, según Nicolò Schira, el portero se ha reunido en Milán con su agente, Carlo Alberto Belloni: ¿avances para el ex del Monza?




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