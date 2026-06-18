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Milinkovic Savic NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti

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La Juventus baraja a Milinkovic-Savic como portero; el Nápoles sigue a Vicario

Juventus
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V. Milinkovic-Savic

Dibu Martínez es muy caro; surge un nuevo nombre además de Vicario y Oblak

Por Emiliano «Dibu» El Aston Villa pide entre 10 y 15 millones por Emiliano Martínez. El nuevo director general de la Juventus, Giovanni Carnevali, analiza el fichaje del portero de 33 años —que ya tenía un principio de acuerdo para un contrato de tres años a 5,5 millones—, pero, junto al director deportivo Marco Ottolini, busca alternativas más económicas.

  • IDEA MILINKOVIC-SAVIC

    Según La Gazzetta dello Sport, Vanja Milinkovic-Savic, portero serbio de 29 años, podría fichar por laJuventus. Especialista en penaltis y hábil con los pies, el guardameta dejaría el Nápoles tras cinco temporadas en Torino.


    Para el guardameta, que ha pasado cinco temporadas en el Torino, regresar a Turín con la camiseta bianconera supondría un gran reto personal y deportivo.


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  • EL NÁPOLES TAMBIÉN SE INTERESA POR VICARIO

    El portero es una prioridad para Luciano Spalletti; de hecho, la Juventus ya había acordado con Alisson. Sin embargo, el Liverpool decidió no cederlo, así que la Juventus reactivó su búsqueda. Además de “Dibu” Martínez y Milinkovic-Savic, la Vecchia Signora sigue valorando a Jan Oblak (Atlético) y a Guglielmo Vicario (Tottenham). Sobre Vicario, ex del Empoli y ahora en el Tottenham, gianlucadimarzio.com aseguraque también le sigue el Nápoles.