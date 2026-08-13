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La Juventus avanza para conseguir la cesión de Zion Suzuki después de que el PSG complete un traspaso de 35 millones de euros
La Juventus acelera la búsqueda de portero
La Juventus ha lanzado un último intento para resolver la situación de su portero titular de cara a la nueva temporada. Según La Gazzetta dello Sport, el gigante de la Serie A insiste en una cesión por Suzuki.
Según se informa, el PSG ha llegado a un acuerdo para fichar al guardameta del Parma por una tarifa de traspaso de 35 millones de euros, con un anuncio oficial previsto en breve. Sin embargo, la Juventus está decidida a aprovechar esta oportunidad única de mercado. La Vecchia Signora quiere devolver de inmediato a Italia al internacional japonés, proponiendo un acuerdo temporal que le mantendría en Turín hasta junio.
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Suzuki, abierto a un cambio inmediato a Turín
Asegurar al guardameta nacido en 2002 parece muy factible por parte del jugador, ya que Suzuki ya ha ofrecido su plena disponibilidad para el movimiento propuesto. Según se informa, no tiene ninguna reserva a la hora de fichar por la Juventus para lo que resta de temporada.
Al guardameta le atrae enormemente la posibilidad de vestir la camiseta de un grande de Europa mientras sigue jugando con regularidad en la Serie A. La decisión final depende ahora por completo del entrenador Luis Enrique y de la directiva del PSG. Deben determinar el futuro a corto plazo del jugador antes de que puedan comenzar unas negociaciones detalladas sobre la estructura salarial y las condiciones adicionales.
Horas cruciales esperan al traspaso
Se espera que las próximas horas sean increíblemente intensas y, en última instancia, decisivas para la conclusión de esta compleja operación de traspaso. La Juventus trabaja sin descanso entre bastidores para convencer a sus homólogos franceses de que autoricen la cesión. Si el PSG da luz verde, los dos clubes tendrán que acordar rápidamente los detalles financieros concretos, incluido cómo se repartirá el salario del jugador.
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Spalletti quiere a su nuevo número uno
La Juventus se ha marcado un objetivo muy claro para los próximos días. La cúpula del club quiere poner a disposición del entrenador Luciano Spalletti al nuevo portero titular antes de que llegue el fin de semana. Cerrar la operación con rapidez permitiría a Suzuki disponer de un tiempo vital para integrarse en los mecanismos tácticos del equipo en el campo de entrenamiento. El equipo de Spalletti viajará para enfrentarse al Frosinone en su primer partido, y el club quiere desesperadamente que su nuevo guardameta titular esté listo para entrar en acción.
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