La Juventus ha lanzado un último intento para resolver la situación de su portero titular de cara a la nueva temporada. Según La Gazzetta dello Sport, el gigante de la Serie A insiste en una cesión por Suzuki.

Según se informa, el PSG ha llegado a un acuerdo para fichar al guardameta del Parma por una tarifa de traspaso de 35 millones de euros, con un anuncio oficial previsto en breve. Sin embargo, la Juventus está decidida a aprovechar esta oportunidad única de mercado. La Vecchia Signora quiere devolver de inmediato a Italia al internacional japonés, proponiendo un acuerdo temporal que le mantendría en Turín hasta junio.