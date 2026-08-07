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La Juventus acuerda las condiciones personales con la estrella del Mundial mientras un gigante de la Premier League se queda sin ella
La Juventus alcanza un acuerdo por Lucumi
La Juventus ha dado un paso importante para acercarse al fichaje de Lucumi procedente del Bolonia. El gigante de Turín ha alcanzado con éxito un acuerdo de principio con el jugador para un traspaso este verano.
Según Tuttosport, Lucumi ha mantenido de forma constante a la Juventus en lo más alto de su lista de preferencias. Ha priorizado con firmeza un traspaso al club turinés pese a haber recibido contactos exploratorios de Chelsea y Manchester United. Asegurar la incorporación del colombiano supone un gran impulso para la Juventus en su objetivo de reforzar la plantilla. La llegada del defensa añadiría calidad contrastada de la Serie A y bagaje internacional a su línea defensiva.
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Rechazar la riqueza de la Premier League
El aspecto más convincente del acuerdo es la disposición de Lucumi a rechazar ofertas económicas significativamente más lucrativas. Según se informa, el Nottingham Forest estaba preparado para pagarle alrededor de 1 millón de euros netos más al año.
Sin embargo, según se informa, el internacional colombiano decidió aceptar un contrato de cinco años con la Juventus por valor de 2,5 millones de euros por temporada más bonificaciones. Quedó profundamente impresionado por la determinación del club para asegurarse su fichaje. Para el central, el proyecto deportivo simplemente pesó más que los incentivos económicos adicionales. El atractivo de unirse a un club más grande, jugar competición europea y seguir en Italia resultó decisivo en su decisión final.
Spalletti prioriza a la estrella del Mundial
La cotización de Lucumi subió de forma significativa tras sus autoritarias actuaciones en el reciente Mundial. Impresionó especialmente a los observadores al mantener a Cristiano Ronaldo bajo control durante un crucial encuentro de la fase de grupos. Esas actuaciones destacadas llamaron de inmediato la atención del entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti. El técnico convirtió rápidamente al imponente defensor en una prioridad absoluta para reforzar su línea defensiva de cara a la nueva campaña.
El Bolonia protegió inicialmente a su gran activo con una cláusula de rescisión de 28 millones de euros, que expiró a mediados de julio. Ahora valora al central en un mínimo de 25 millones de euros, pero afronta un delicado equilibrio debido a su situación contractual.
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Se espera pronto un nuevo enfoque
El principal escollo se encuentra ahora directamente en las negociaciones entre los dos clubes. Con Lucumi entrando en los últimos diez meses de su contrato, el Bolonia no puede elevar demasiado el precio de salida sin arriesgarse a perderlo gratis el próximo verano.
La Juventus ya ha visto cómo su oferta inicial de 17 millones de euros era rechazada con rapidez por el Bolonia. El club turinés está preparando actualmente una nueva ofensiva para poner a prueba la firmeza del Bolonia. Para reducir la diferencia en la valoración, la Juventus podría ofrecer a su compatriota Juan Cabal como parte de la operación. Con el jugador totalmente convencido, en Turín hay una confianza contenida en que el acuerdo se cerrará pronto.
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