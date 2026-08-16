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Mohamed Saeed

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La Juventus aclara la situación del traspaso de Mostafa Shobeir mientras las conversaciones por el portero egipcio dan un nuevo giro

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M. Shobeir
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La Juventus ha dado el inusual paso de abordar públicamente las recientes especulaciones sobre fichajes al negar con rotundidad cualquier interés en el portero del Al Ahly Mostafa Shobeir. El internacional egipcio había sido fuertemente vinculado con un traslado al Allianz Stadium mientras la Juventus continúa su búsqueda de refuerzos bajo palos.

  • La Juventus descarta los vínculos con Shobeir

    El gigante italiano ha negado con rotundidad las informaciones recientes que sugerían que Shobeir, portero de Al Ahly y Egipto, es un objetivo del club en el actual mercado de fichajes.

    La especulación se había intensificado en torno al jugador de 26 años tras sus impresionantes actuaciones en la escena internacional, pero la Juventus ha actuado rápido para enfriar los rumores sobre un posible movimiento a la Serie A.

    En respuesta directa a la creciente especulación, un representante del club dijo a los medios: "La Juventus no tiene ningún interés en fichar a Shobeir y el jugador no entra en nuestros planes". Esta postura definitiva parece acabar con cualquier esperanza de que el guardameta llegue este verano al Allianz Stadium.


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    Claudio Chiellini aborda los rumores

    La negativa fue respaldada al más alto nivel del departamento deportivo del club. El CEO de la Juventus, Claudio Chiellini, reiteró que el jugador no está siendo considerado para el primer equipo de la Juventus.

    "La Juventus no mostró ningún interés en fichar a Mostafa Shobeir, y el jugador no entra en absoluto en nuestros planes", confirmó Chiellini al ser preguntado por los vínculos con la estrella de la Premier League egipcia.

    Otros dirigentes del club, incluido el director deportivo Frederic Massara, expresaron su confusión por el origen de las informaciones. En un comunicado conjunto, ambos señalaron: "Hemos recibido muchas llamadas sobre estas informaciones y no sabemos cuál es su origen, pero lo que sí sabemos bien es que todo lo que se ha dicho sobre nuestro interés en fichar a Shobeir es completamente incorrecto.

  • Objetivos alternativos para la Juventus

    Aunque Shobeir no está en el radar, la Juventus sigue buscando activamente un nuevo portero para reforzar su plantilla. El club ha sido relacionado recientemente con un movimiento de alto perfil por Emiliano Martínez, campeón del mundo del Aston Villa. Sin embargo, esa operación se complica por el estado físico del argentino, en concreto por una fractura en un dedo que podría requerir cirugía y derivar en una baja de tres meses.

    La búsqueda de un nuevo número uno ha llevado a la Juventus a explorar varias vías por toda Europa. El club había seguido anteriormente a Zion Suzuki, que finalmente se unió al Aston Villa, lo que ha llevado a la Juventus a considerar otras opciones.

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    La creciente cotización de Shobeir en Al Ahly

    A pesar del desmentido de la Juventus, Mostafa Shobeir sigue siendo un proyecto muy bien valorado en el fútbol de Oriente Medio. El guardameta, de 26 años, se ha consolidado como la primera opción tanto en el Al Ahly como en la selección egipcia, especialmente después de disputar el Mundial de 2026. Su momento más destacado llegó cuando detuvo un penalti a la leyenda argentina Lionel Messi en el cruce de octavos de final.

    El Al Ahly ya ha demostrado su compromiso por retener al portero al rechazar el interés externo a principios de este verano. Según se informa, el club rechazó una oferta del Nordsjaelland danés, ya que prefiere mantener a su estrella mientras se prepara para una exigente campaña nacional y continental.

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