La Juve se interesa por Tonali, Riso mira hacia la Premier: «Tras el Mundial, el City o el Arsenal podrían intentar ficharlo»

El conocido agente y fundador de la agencia GR Sports, Giuseppe Riso, se ha sincerado en una extensa entrevista concedida a Calcio&Finanza y ha abordado diversos temas, en particular los relacionados con sus representados. Entre ellos se encuentra Sandro Tonali, centrocampista italiano que actualmente milita en el Newcastle y que está en el punto de mira de varios clubes de primer nivel, como la Juventus en Italia.





A la pregunta: «El Newcastle ya es un club de Champions, pero ahora se dice que Tonali está en el punto de mira de clubes de primera línea, aquellos que aspiran a ganar la Premier League, como el Arsenal o el Manchester City», Riso respondió así: «Exacto, ese era el objetivo desde el momento en que se fue a Inglaterra: intentar convertirlo en un futbolista estrella. Creo que es el futbolista italiano con uno de los valores más altos del mundo».

Y añadió: «Si brilla en el Mundial, ¿le seguirán los pasos el City o el Arsenal? No lo sé (ríe, ndr), pero es muy probable. Todo el mundo espera el Mundial, luego se crean mil situaciones, pero todo empieza después del Mundial». Estas son las demás declaraciones: