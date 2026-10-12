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«¡La Juve estaba preocupada!»: Fabio Pisacane lanza un dardo a Luciano Spalletti tras una tarjeta roja al término del partido
Pisacane, expulsado junto a Spalletti al final del partido
El entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane, vio la tarjeta roja junto al técnico de la Juventus, Luciano Spalletti, tras el pitido final del empate 1-1 del domingo en el Unipol Domus. El altercado comenzó cuando Pisacane lanzó el balón por los aires de una patada antes de mantener un tenso enfrentamiento con Spalletti.
El árbitro Matteo Marcenaro expulsó a ambos entrenadores, por lo que Pisacane se perderá la próxima visita del Cagliari al Monza.
Pisacane expresó su decepción por cómo terminó el saludo tras el partido.
- ABACAPRESS
El técnico del Cagliari afirma que la Juventus mostró miedo
Al referirse a la tensión en la banda, Pisacane sugirió que la preocupación de Spalletti antes del partido reflejaba respeto por el gran momento de forma del Cagliari. «Podría haber terminado con un abrazo. Lamento que haya sido así, pero Spalletti dio ayer la impresión de estar preocupado», declaró Pisacane a DAZN Italia.
«Lo que ocurrió en el descanso tampoco fue agradable de ver. Al final, podría haber terminado con un abrazo».
«Pero si en la jornada 6 la Juve teme no ganar en Cagliari, es señal de que vamos por el buen camino».
En defensa del planteamiento defensivo y de las bajas cifras de posesión
Daniel Maldini celebró su 25.º cumpleaños marcando por cuarto partido consecutivo en la Serie A. Sacó partido del sistema compacto del Cagliari, pese a que el equipo solo tuvo un 28 % de posesión. Pisacane defendió con orgullo la resistencia defensiva de su equipo ante la plantilla de la Juventus, repleta de estrellas.
«A veces se señala el número de disparos que concedemos, pero está dentro de lo normal para un equipo de nuestro nivel», señaló Pisacane.
«Concedemos disparos a puerta porque tenemos jugadores dispuestos a lanzarse para bloquear todo lo que les venga encima. Ese es el espíritu que me gusta ver».
- LaPresse
El Cagliari sigue por delante de la Juventus en la clasificación de la Serie A
El punto, logrado con mucho esfuerzo, permite al Cagliari mantenerse por encima de la Juventus en la clasificación de la Serie A tras seis jornadas y prolongar su buena racha de cuatro victorias en seis partidos.
Pisacane elogió a su plantilla por ejecutar el plan de partido, aunque le pidió que mantuviera la concentración durante el resto de la temporada.
«Lo que quiero decir ahora mismo es que debemos mantener la guardia alta y estar alerta», concluyó Pisacane.
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