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FA Cup final W+LsGetty/GOAL
Krishan Davis

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La jugada mágica de Antoine Semenyo iluminó un Wembley sombrío, pero el Chelsea, con sus esperanzas europeas desvaneciéndose antes del fichaje de Xabi Alonso, ve más problemas en el horizonte: ganadores y perdedores tras la victoria del Manchester City en la final de la FA Cup

Winners & losers
Copa
Manchester City
Chelsea
A. Semenyo
L. Colwill
B. Silva
O. Marmoush
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

Antoine Semenyo dio el sábado en Wembley el doblete de copas nacionales al Manchester City, con un magnífico cabezazo a 18 minutos del final que decidió la final de la FA Cup ante el Chelsea. La derrota por 1-0 confirma otra temporada desastrosa para los Blues, cuya clasificación para Europa peligra.

La estrategia del Chelsea funcionó durante 72 minutos: el entrenador interino Calum McFarlane colocó hasta seis defensas, más Moisés Caicedo, para anular el ataque del City y salir al contraataque. Por un momento, los visitantes parecieron capaces de ganar.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola reaccionó a tiempo y, cuando parecía quedarse atrás, encontró el gol. Un partido gris se iluminó con un instante de genialidad: Semenyo remató a la red un exquisito tacón de Erling Haaland.

El City sufrió en un desenlace loco, pero se llevó su segundo título nacional tras ganar la Carabao Cup al Arsenal en marzo. La derrota cierra la puerta europea al Chelsea, que además se queda sin técnico a falta de dos jornadas.

GOAL analiza los ganadores y perdedores de Wembley...

  • GANADOR: Antoine Semenyo

    Esta final será recordada como la «Final de Semenyo» por la afición del City, y con razón. El partido pedía un gol decisivo cuando el reloj apuntaba a la prórroga y el Chelsea llevaba la iniciativa.

    Fue Semenyo quien lo logró, y de qué manera. Ironía pura: podría haber estado en el bando contrario, pues los Blues barajaron ficharlo en 2019, cuando jugaba en el Bristol City.

    Tras fallar de cabeza una ocasión clara al inicio del segundo tiempo, Semenyo se redimió con un toque sutil: controló el pase atrás de Haaland, giró sobre sí mismo y remató de tacón, por encima de la estirada de Robert Sánchez, para desatar el éxtasis en la grada visitante.

    Un desenlace que corona su gran temporada, iniciada en el Bournemouth y proseguida en el City, donde ya suma dos títulos y 20 goles.

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  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: BlueCo

    Aunque el Chelsea llegó a la final de la FA Cup, fue otro golpe para sus atribulados propietarios, BlueCo. Esa final era la última oportunidad del club de salvar la temporada y conseguir un puesto en las competiciones europeas 2026-27, tras una campaña nacional desastrosa. A dos jornadas del final, el equipo está noveno en la Premier League.

    Un grupo de aficionados protestó en Wembley Way con una pancarta que rezaba «¡Fuera BlueCo! Queremos recuperar nuestro Chelsea». Este malestar, alimentado por cuatro años de gestión cuestionada, fichajes polémicos y continuos cambios de entrenador, aumenta la presión sobre la elección del sustituto definitivo de Liam Rosenior, cuyo breve paso duró menos de cuatro meses.

    Todo indica que ese hombre será Xabi Alonso, lo que podría disipar la pesadumbre que envuelve al club.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    GANADOR: Levi Colwill

    Aunque acabó el partido en el bando perdedor, Levi Colwill brilló con el Chelsea en Wembley ante el seleccionador inglés, Thomas Tuchel. A pesar de haber jugado solo tres veces esta temporada, el central mostró gran seguridad defensiva y aportó pases decisivos al ataque.

    Se informa que Tuchel, en una decisión inusual, lo incluyó en la lista provisional de 55 jugadores para el Mundial, y cuesta discutirlo tras lo visto, pese a que recién en abril volvió de una rotura de ligamento cruzado anterior sufrida en la pretemporada. El zaguero de 23 años podría subirse a última hora al avión rumbo a Norteamérica.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    PERDEDOR: Omar Marmoush

    Omar Marmoush vivió otra final de la FA Cup para olvidar: el Crystal Palace le detuvo un penalti en la primera parte de la derrota de 2025. Aunque el delantero llegaba en buen momento en la Premier League, la decisión de Guardiola de colocarlo de ‘10’ detrás de Haaland resultó cuestionable.

    El experimento no funcionó: el Chelsea neutralizó el peligro del City en la primera parte y el egipcio pasó desapercibido. Guardiola reaccionó en el descanso y lo reemplazó por Rayan Cherki, quien encajó mejor en la posición.

    Su actuación probablemente avivará las dudas sobre su futuro en el club.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    GANADOR: Bernardo Silva

    En su última final con el City, Bernardo Silva mostró su clase en el centro del campo. Tras ceder su lugar en la delantera por nuevos fichajes, se reinventó como un incansable mediocampista de ida y vuelta y el sábado se vació en Wembley por el equipo.

    Además, participó en el gol de la victoria con un pase inteligente a Haaland, quien se lo devolvió a Semenyo para que rematara con audacia. Es su decimosexto título en nueve años con el club, y podría no ser el último antes de marcharse al terminar su contrato.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    PERDEDOR: El neutral

    Aunque el partido tuvo momentos de gran tensión y destellos de brillantez —sobre todo el gol de la victoria—, no será una final que los espectadores neutrales recuerden. El Chelsea buscó anular al City en la primera parte y contraatacar, lo que dio lugar a 45 minutos de puro desgaste.

    La segunda parte fue más abierta: los Blues salieron del caparazón con el empate y el partido se animó tras el gol del City. Pero no hubo más suspense ni brillos individuales, así que probablemente el partido se recuerde solo por el sublime tanto de Semenyo.