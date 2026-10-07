Liverpool, Chelsea y Arsenal están muy interesados en devolver a Jarell Quansah a la Premier League. El jugador de 23 años dejó Anfield para fichar por el Bayer Leverkusen en 2025 y desde entonces se ha convertido en un activo muy codiciado.

BILD informó recientemente de que el Arsenal ha fracasado con una oferta de 55 millones de libras este verano, mientras que el Real Madrid también ha identificado a Quansah como un objetivo prioritario de mercado. Sin embargo, la inteligente planificación contractual del Liverpool le da una ventaja monumental. Quansah también sigue impresionando a nivel internacional, siendo titular en tres de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones con Inglaterra.