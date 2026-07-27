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La jugada de Brasil lo resumió todo: el entrenador de Marruecos señala cómo puede triunfar Bouaddi en el Real Madrid o el City

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
Real Madrid
Manchester City
Lille
A. Bouaddi
Brasil
Marruecos
EE. UU.
España
Inglaterra
Francia

"... triunfaría en cualquier campo aunque no fuera futbolista"

En un momento en el que los grandes clubes europeos compiten por hacerse con los talentos emergentes más destacados, Ayoub Bouaddi continúa consolidando su lugar como uno de los nombres más prometedores del fútbol marroquí y europeo.

El jugador del Lille francés, que ha acaparado las miradas pese a su corta edad, no solo llama la atención por sus cualidades técnicas, sino también por su carácter tranquilo y su madurez excepcional, algo que le ha valido ganarse la confianza del cuerpo técnico de la selección de Marruecos de forma temprana, en medio de las expectativas de que sea uno de los pilares de Marruecos durante los próximos años.

João Sacramento, asistente del seleccionador marroquí, habló de detalles entre bastidores que revelan una faceta diferente de la personalidad del jugador, afirmando que su talento va más allá de los límites del fútbol.

    • Su madurez supera su edad

      Sacramento aseguró que Bouaddi posee una mentalidad excepcional, explicando que el jugador estudia matemáticas aplicadas junto a su carrera futbolística, y que habría tenido éxito en cualquier otro campo aunque no se hubiera convertido en futbolista.

      El sitio marroquí El Botola recogió del diario portugués Record las declaraciones de Sacramento sobre Bouaddi, quien dijo: "Cuando conoces a Bouaddi te das cuenta rápidamente de que es un jugador diferente. Es un joven muy inteligente, y no dudo de que habría logrado un gran éxito en cualquier otra profesión si no fuera futbolista, además su madurez supera con creces su edad".

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    • Cambio de rumbo: una personalidad fuerte

      El asistente del seleccionador de Marruecos reveló que convencer a Bouaddi de representar a Marruecos fue uno de los principales objetivos del cuerpo técnico durante el pasado mes de marzo, junto con la incorporación de Aïssa Diop.

      Y añadió que las reiteradas reuniones con el jugador confirmaron al cuerpo técnico que posee una personalidad fuerte y una madurez notable, lo que hace que su incorporación a la selección represente una ganancia importante para el proyecto marroquí.

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    • ¿Qué pasó ante Brasil?

      Sacramento relató una situación que ocurrió durante el enfrentamiento entre Marruecos y Brasil, cuando Bouaddi se dirigió a él durante una pausa de hidratación, proponiéndole un ajuste táctico relacionado con la ubicación del extremo para reducir los espacios defensivos.

      Explicó que el cuerpo técnico estaba discutiendo la misma idea momentos antes, lo que evidenció las grandes cualidades del jugador para leer el partido y analizar sus detalles.

      Y añadió: "Bouaddi es un jugador completo, y ejerce el papel de entrenador dentro del campo. No nos sorprendió lo que ofreció ante Brasil, porque conocemos su personalidad y su potencial, y estoy convencido de que pronto llegará al nivel de la élite".

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    • ¿Real Madrid o Manchester City?

      Sobre la posibilidad de que Bouaddi fiche por alguno de los gigantes de Europa como el Real Madrid o el Manchester City a los dieciocho años, Sacramento confirmó que el jugador posee las cualidades necesarias, aunque señaló que el éxito en estos clubes no depende únicamente del talento.

      Y dijo: "La preparación no está vinculada solo a la edad. El propio Bouaddi no quiere precipitarse, porque es consciente de que jugar en los grandes clubes requiere también del momento adecuado y del estatus con el que llega el jugador, además del respeto que se gana por lo que ofrece dentro del terreno de juego".

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