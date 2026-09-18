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La joya del Manchester United JJ Gabriel vuela a Barcelona para mantener conversaciones sobre un traspaso tras soltar la bomba de su marcha
Gabriel busca salir de Old Trafford
La promesa del Manchester United JJ Gabriel ha volado a Barcelona mientras intenta forzar su salida del conjunto inglés. El jugador de 15 años presentó recientemente una sorprendente solicitud para cancelar su inscripción con efecto inmediato. Según una información del Daily Mail, el delantero salió del Reino Unido el jueves, viajando a través de Francia antes de aterrizar en Cataluña para mantener conversaciones.
Gabriel no se ha entrenado con el Manchester United desde que marcó un hat-trick en su debut en la UEFA Youth League, lo que precedió a su controvertida exclusión de la convocatoria para la victoria por 4-0 en la Champions League ante el Sabah.
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Los grandes de Europa siguen de cerca al delantero
El Barcelona ha mantenido un fuerte interés en Gabriel durante un periodo significativo. El conjunto español ya le invitó anteriormente a una visita por sus instalaciones en agosto de 2024, donde conoció a Lamine Yamal.
El Real Madrid, el Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain también siguen de cerca la situación. Aunque los jugadores del Reino Unido normalmente no pueden marcharse al extranjero hasta cumplir los 18 años, Gabriel tiene pasaporte irlandés. Esta doble nacionalidad significa que puede fichar por un club de la UE cuando cumpla 16 años el 6 de octubre. El Manchester United se ha negado hasta ahora a su petición de rescindir su contrato.
Carrick responde a los rumores sobre su salida
El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, abordó durante su rueda de prensa del viernes la creciente especulación en torno a Gabriel. Carrick insistió en que proteger al jugador sigue siendo la prioridad del club en este periodo turbulento.
«Es un chico joven, JJ, y creo que es importante que no hagamos pública nada aquí», dijo Carrick. «Con la exposición, el escrutinio y todo lo demás, hay que tener cuidado, ser sensatos y pensar en él por encima de todo. La situación se resolverá por sí sola, sea cual sea la forma en que vaya a resolverse. Lo importante es asegurarse de que está bien».
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¿Qué le espera ahora a Gabriel?
Gabriel se perderá el próximo partido de la Premier League 2 contra el Brentford el viernes, mientras continúa el pulso. Si el Manchester United mantiene su inscripción, el delantero no podrá unirse a otro club inglés esta temporada. Sin embargo, con su 16º cumpleaños acercándose rápidamente, un traspaso al Barcelona o a otro gigante europeo parece cada vez más probable si se alcanza un acuerdo para romper sus vínculos actuales.
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