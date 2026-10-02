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La joya del Manchester United JJ Gabriel se entrena en Barcelona mientras Deco rompe su silencio sobre la petición de traspaso de la promesa
Gabriel se entrena en la ciudad de Barcelona tras pedir el traspaso
El jugador de 15 años solicitó una rescisión repentina de su contrato el mes pasado para forzar su salida del Manchester United. Sin embargo, el Manchester United rechazó rápidamente la propuesta, desesperado por retener a uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol.
Con el pulso prolongándose, el atacante se ha trasladado temporalmente a España. Según el Manchester Evening News, Gabriel está manteniendo su forma física trabajando con el entrenador personal Jack Hunter en el British School Stadium de Castelldefels, Cataluña.
El joven y su familia visitan con frecuencia Barcelona y están deseando propiciar un cambio al Camp Nou. Mientras tanto, su acérrimo rival, el Real Madrid, también sigue muy de cerca la situación, que evoluciona rápidamente.
- Crystal Pix
Carrick pide calma en medio del escrutinio
A pesar del drama extradeportivo en curso, el técnico del United, Michael Carrick, restó importancia recientemente a la situación. El excentrocampista subrayó la necesidad de proteger a la estrella de la cantera de una atención pública abrumadora.
«Solo voy a repetir lo que dije: es un chico joven, es importante que no saquemos nada aquí, con la exposición y el escrutinio tenemos que tener cuidado», explicó Carrick. «Tenemos que ser sensatos y pensar en él. La situación se resolverá sola».
Deco aleja al Barcelona de la estrella adolescente
Mientras el entorno de Gabriel contempla un movimiento hacia Cataluña, el director deportivo del Barcelona, Deco, se apresuró a enfriar la creciente especulación. En declaraciones en el Portugal Football Summit, el dirigente del Camp Nou insistió en que su club no está persiguiendo activamente al inglés.
«No hay nada que decir sobre este chico», declaró Deco. «Es normal que se vincule a jugadores con nosotros. Siempre pasa. Hay un mercado enorme para eso, con muchos intereses de por medio, incluso cuando [los jugadores] son jóvenes. Pero no estamos interesados en ningún jugador en su situación».
Deco recalcó además que el Barcelona no interferirá mientras Gabriel siga vinculado a Old Trafford. Y añadió: «No estoy seguro de lo que está pasando, ni de si sigue siendo jugador del Manchester United. No estamos involucrados en eso. Antes que nada, necesitamos entender cuál es la situación antes de intentar hacer algo. Hablar de jugadores jóvenes, adolescentes, no es asunto nuestro».
- Crystal Pix
Cumpleaños inminente y exilio del primer equipo
Gabriel celebrará su 16.º cumpleaños la próxima semana, aunque la estricta normativa le impide firmar un contrato profesional con cualquier club hasta que cumpla 17 años. Por ahora, su desarrollo sigue completamente en el aire tras su abrupto exilio del primer equipo.
Antes de la solicitud de traspaso, Carrick estaba dispuesto a darle al adolescente su debut con el primer equipo en un partido de la Carabao Cup contra el Brighton. En cambio, Gabriel fue descartado para esa derrota por 3-2, por lo que su última aparición competitiva sigue siendo la victoria por 5-0 sobre el Sabah en la UEFA Youth League el mes pasado.
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