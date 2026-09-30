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La joya del Borussia Dortmund Mathis Albert hace historia con la selección de Estados Unidos al convertirse en el goleador más joven de su historia en el vibrante 4-2 ante Chile y superar el récord de Christian Pulisic
Albert escribe su nombre en la historia
La selección masculina de Estados Unidos fue testigo del amanecer de una nueva era en St. Louis, ya que Albert se convirtió en el jugador más joven de la historia en marcar con la absoluta. Durante una emocionante victoria por 4-2 sobre Chile, el extremo del Dortmund vio puerta en el tiempo de descuento para sentenciar el resultado. Con solo 17 años y 131 días, superó oficialmente a Pulisic, que ostentaba el récord desde que marcó contra Bolivia en 2016 con 17 años y 253 días. El gol del hito llegó cuando Albert reaccionó más rápido a un balón suelto y sacó un disparo que rebotó en el larguero y cruzó la línea, desatando celebraciones desbordadas en el Energizer Park.
Este momento de récord es el último capítulo de un ascenso meteórico para el jugador nacido en Carolina del Sur. Después de haber debutado ya en la Bundesliga con el Dortmund a principios de este año, Albert está demostrando rápidamente que puede soportar la presión del escenario internacional. Al reflexionar sobre la integración de sus jóvenes talentos, el seleccionador Mauricio Pochettino dijo: "Son adolescentes, pero tienen la madurez suficiente para competir. Jugar con chicos de 16, 17, 18 y 19 años puede ser bueno, o puede estar de moda... pero lo importante es que, cuando llamamos a estos chicos, estamos seguros de que van a rendir. Es solo cuestión de tiempo".
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Un thriller de ida y vuelta en St. Louis
El partido en sí fue una montaña rusa de emociones que comenzó con un gol inicial de Sebastian Berhalter, que aprovechó una inteligente dejada de su también adolescente compañero Julian Hall. Sin embargo, Chile respondió con agresividad, con goles de Diego Ulloa y Maximiliano Gutierrez a ambos lados del descanso para dar brevemente la ventaja a los visitantes. Estados Unidos respondió casi de inmediato por medio de Hall, que remató de cabeza un centro de Gio Reyna para igualar el marcador 2-2. El joven combinado estadounidense mostró una gran resistencia ante un conjunto chileno muy físico que tuvo problemas para contener la velocidad de la renovada delantera de Pochettino.
La intensidad del partido se mantuvo alta hasta el pitido final, y los locales terminaron despegándose en el marcador. Chris Richards devolvió la ventaja a Estados Unidos con un potente cabezazo a la salida de un córner antes de que la histórica aportación final de Albert dejara el partido sentenciado. La victoria sirvió como un homenaje apropiado al veterano defensa Tim Ream, que fue homenajeado con una ceremonia previa al encuentro tras confirmarse su retirada internacional.
La estrella emergente de la cantera del Dortmund
El camino de Albert hacia los libros de récords de la selección sigue una senda familiar para los aficionados estadounidenses. Al igual que Pulisic y Reyna antes que él, el extremo está puliendo su juego en Alemania. Antes de dar el salto a Europa, el nacido en Carolina del Sur pasó por la academia del LA Galaxy, donde su capacidad técnica y su velocidad llamaron la atención de los ojeadores del Dortmund. Se incorporó oficialmente al gigante de la Bundesliga en 2024 y desde entonces ha progresado con rapidez en sus categorías inferiores, hasta el punto de debutar con el primer equipo al final de la pasada temporada nacional.
Su impacto en la escena internacional ha sido igual de inmediato. Después de recibir elogios de Pochettino por su debut contra Perú, Albert ha añadido ahora una gran eficacia de cara a puerta a su juego. Su capacidad para encontrar espacios en el área y su serenidad ante el gol sugieren que será una pieza clave para Estados Unidos mientras construye de cara a futuros torneos. Con varios otros jóvenes que juegan en Europa, como Malik Tillman, participando también en la segunda parte, la profundidad de talento a disposición del cuerpo técnico parece estar en su punto más alto de siempre.
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Saltan chispas al pitido final
A pesar del ambiente de celebración en torno al récord de Albert, el partido acabó en un gran tumulto cuando varias entradas en los últimos minutos provocaron un tenso enfrentamiento a pie de campo entre ambos equipos y sus cuerpos técnicos. Aunque estaban frustrados por el juego agresivo del conjunto sudamericano, los jóvenes estadounidenses se mantuvieron firmes hasta el pitido final, dejando ver una intensidad muy por encima de la habitual en un simple amistoso mientras Estados Unidos centra ahora su atención en los próximos duelos ante sus rivales norteamericanos, México y Canadá.
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