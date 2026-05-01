La joven promesa serbia que ha llamado la atención del Arsenal y del FC Barcelona

Para Vasilije Kostov, esta temporada es la definición de consagración. Hace un año jugaba en el sub-19 del Estrella Roja; doce meses después cierra un debut notable en el primer equipo con más de 20 goles y asistencias.

Aún no ha cumplido dieciocho años, pero sus números y el título liguero que acecha con el Estrella Roja han alertado a la élite europea: Arsenal, Barcelona y Bayern Múnich le siguen de cerca.

Todo lo que necesitas saber sobre el adolescente que está conquistando el fútbol serbio a pasos agigantados.