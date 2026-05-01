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Vasilije Kostov Red Star NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

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La joven promesa serbia que ha llamado la atención del Arsenal y del FC Barcelona

NXGN
R.S. Belgrado
V. Kostov
Serbia
Arsenal
Barcelona
FEATURES

Para Vasilije Kostov, esta temporada es la definición de consagración. Hace un año jugaba en el sub-19 del Estrella Roja; doce meses después cierra un debut notable en el primer equipo con más de 20 goles y asistencias.

Aún no ha cumplido dieciocho años, pero sus números y el título liguero que acecha con el Estrella Roja han alertado a la élite europea: Arsenal, Barcelona y Bayern Múnich le siguen de cerca.

Todo lo que necesitas saber sobre el adolescente que está conquistando el fútbol serbio a pasos agigantados.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    El comienzo

    Kostov nació en mayo de 2008 en Belgrado, capital de Serbia. Comenzó su carrera en la academia local SF Royal FC y pronto atrajo la atención de uno de los clubes más importantes del país. A los siete años lo fichó el Estrella Roja (hoy Crvena Zvezda), el club más popular y exitoso de Serbia, por encima de su archirrival, el Partizan de Belgrado.

    Destacó pronto y subió rápido de categoría. En la 2023/24, con solo quince años, marcó 20 goles con el sub-17 y subió al sub-19. Allí brilló pese a enfrentar a rivales tres años mayores. El salto al primer equipo fue natural.

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  • Gran avance

    Las actuaciones de Kostov en los derbis juveniles ante el Partizan en la temporada 2024/2025 llamaron la atención. En septiembre, con dieciséis años, marcó un gol espectacular desde la frontal en casa. En marzo, anotó el 2-1 en el descuento a domicilio tras regatear a tres defensas y disparar con fuerza. La euforia desató una pelea entre los jóvenes.

    Aunque ya había ascendido al primer equipo a principios de 2025, Kostov seguía capitaneando al sub-19 porque el entrenador Vladan Milojevic solo lo convocaba de vez en cuando. Debutó con los mayores en abril de 2025, sustituyendo diez minutos al Beograd en la Superliga serbia. Luego debió esperar su momento.

  • ¿Y ahora qué?

    Esta temporada es muy diferente. Tras la pretemporada con el primer equipo, el joven Kostov, de diecisiete años, se consolidó en el plantel senior y ya no mira atrás, mientras domina el fútbol serbio.

    Tras un gran inicio de curso —con un magnífico gol al Porto en la Europa League, su debut con la selección y la renovación de su contrato en octubre—, el joven ha elevado su nivel desde el regreso como entrenador de la leyenda del Inter y de Serbia, Dejan Stankovic.


    Antes jugaba en la banda, pero ahora actúa como centrocampista ofensivo. Entre febrero y marzo marcó seis goles en otros tantos partidos de liga y dio dos asistencias, exhibiendo un dinamismo excepcional como ‘10’. Incluyó otro tanto ante el Partizan, que ya sufre su talento: es el goleador más joven del Derbi Eterno. En total suma 21 goles y asistencias este curso, cifra notable para su edad.

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Puntos fuertes

    Kostov es un clásico número 10 con cualidades de delantero moderno: visión, inteligencia, velocidad y fuerza.

    Su bajo centro de gravedad le permite cambios de dirección explosivos y, pese a su edad, no es fácil quitarle el balón. A menudo usa su robusta complexión (1,73 m) para protegerlo y zafarse de los rivales.

    A sus 17 años ya muestra olfato goleador y asistente, y destaca por su mentalidad. «Creo mucho en ese chico», dijo el exentrenador del Red Star, Milojevic. «Tiene una ética de trabajo muy positiva, escucha a sus entrenadores y colabora con ellos».

  • Vasilije Kostov Red StarGetty

    Aspectos a mejorar

    Parece injusto criticar a un joven de 17 años que rinde de forma constante al más alto nivel en su país. A su edad, y al no ser aún un fijo del primer equipo, es normal que deba mejorar aspectos como su aportación defensiva. Además, podría ser más agresivo ante el rival, aprovechando su gran confianza con el balón.

    Eso sí, debe evitar confiarse tras su gran temporada. En una reciente entrevista con el medio serbio Sportal, Kostov discrepó de Stankovic, quien afirmó que había mejorado un «30 %» desde su regreso como entrenador.

    «Sinceramente, creo que he mejorado más. De todas formas, seguiré progresando hasta el final de la temporada, tanto física como mentalmente».

  • Real Betis Balompie v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ¿El nuevo Isco?

    A su corta edad, Kostov ya muestra un nivel que augura grandeza. Si tuviéramos que compararlo con alguien consolidado, diríamos que se asemeja a Isco.

    Aunque no son muy altos, ambos tienen un centro de gravedad bajo y una complexión robusta, cualidades clave para un “10” que se mueve entre líneas, donde cada detalle cuenta para esquivar rivales, crear espacios y marcar.

    El exmadridista es uno de los maestros modernos en este rol y, además, tiene la versatilidad para jugar en la banda, al igual que el prometedor serbio. Si sigue así, no sorprendería ver a Kostov vistiendo algún día la camiseta del gigante.

  • Vasilije Kostov 2025-26Getty

    El futuro

    No extraña que varios grandes clubes europeos sigan de cerca a Kostov en Belgrado, donde brilla en su primera temporada con el Estrella Roja. De momento se centra en ayudar a su equipo a lograr el noveno título liguero consecutivo, ya en la fase de campeones de la Superliga. Pero el próximo verano su futuro generará mucha atención.

    Ya se le ha vinculado con Arsenal, AC Milan, Barcelona —contra el que marcó un espectacular Panenka en la UEFA Youth League 2024—, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y París Saint-Germain. La relación de Stankovic con el Inter podría incluir al gigante italiano en la pugna. Sin embargo, como renovó en octubre hasta 2028, el Estrella Roja parte con ventaja en cualquier negociación.

    Por ahora, Kostov asegura que los rumores no le afectan.

    «No me afecta que se hable tanto de mi salida», dijo a Sportal. «Las cifras, los 25 millones de euros... No influyen en mi juego ni en mi estancia aquí».

    Sin embargo, Kostov admitió que ya supera el nivel de la primera división serbia y dejó entrever su destino: «No puedo decir que la Superliga sea fácil, hay jugadores experimentados y muy buenos. Claro que puedo jugar a un nivel más alto, pero por ahora estoy cómodo».

    «Creo que rendiría mejor en Alemania o Italia. No pienso tanto en mis deseos; mi objetivo principal no es marcharme este verano».