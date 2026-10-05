Aunque Godts sigue peleando por convertirse en un titular indiscutible en el Parque de los Príncipes, cree que el entorno diario en París está acelerando su crecimiento. Entrenar junto a algunos de los jugadores más caros y talentosos del mundo le ha proporcionado un aprendizaje único que ahora lleva a la concentración de Bélgica. Considera su situación actual como un paso necesario en su evolución profesional.

"Sigo siendo joven y tengo que demostrar mi valía, pero tienen confianza en mí. El hecho de tener a jugadores de primer nivel a mi alrededor cada día me ayuda a progresar", señaló el atacante. Mantiene los pies en el suelo respecto a su estatus en uno de los clubes más grandes de Europa, centrado en el trabajo más que en el ruido mediático. "Sé que tengo las cualidades para conseguirlo. Acabo de llegar a un club muy grande. Entreno a diario con los mejores jugadores y tengo que demostrar mi valía allí, lo demás llegará de forma natural."