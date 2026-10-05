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La joven promesa del PSG Mika Godts insiste en que Bélgica no cambiará pese a las ausencias de Kevin De Bruyne y Youri Tielemans ante Francia
Mantener la identidad belga
Bélgica afronta el próximo duelo de la Nations League contra Francia sin la veteranía de Kevin De Bruyne y Youri Tielemans. Aunque perder a centrocampistas tan experimentados obligaría a muchos equipos a encerrarse atrás, la estrella emergente Godts insiste en que el plan táctico no cambia. El joven atacante cree que la plantilla tiene calidad suficiente para mantener su identidad al margen de quién falte en el once inicial.
«Tenemos que atrevernos a jugar al fútbol sin miedo. Respetamos sus cualidades, pero nos toca a nosotros demostrar valentía. Será diferente, pero vamos a hacer todo lo posible por jugar nuestro partido. Los principios siguen siendo los mismos», explicó Godts.
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Sin presión añadida en París
El partido tiene un significado especial para Godts, ya que se disputa en la ciudad en la que ahora juega a nivel de clubes tras su sonado fichaje por el PSG este verano. A pesar de la conexión local y de la atención de los medios franceses, el adolescente está afrontando el encuentro como cualquier otro. Rechazó la idea de que jugar en su estadio añada una presión personal extra para rendir.
Su actitud calmada ha impresionado a los observadores, especialmente cuando todo apunta a que encadenará su cuarta titularidad consecutiva con la selección. «Juego aquí en París, en el PSG, pero eso no significa que quiera lucirme. Doy lo mejor de mí en cada partido. Ya sea Francia, Turquía o quien sea, intento jugar lo mejor posible», declaró Godts.
Aprendiendo de la élite en el PSG
Aunque Godts sigue peleando por convertirse en un titular indiscutible en el Parque de los Príncipes, cree que el entorno diario en París está acelerando su crecimiento. Entrenar junto a algunos de los jugadores más caros y talentosos del mundo le ha proporcionado un aprendizaje único que ahora lleva a la concentración de Bélgica. Considera su situación actual como un paso necesario en su evolución profesional.
"Sigo siendo joven y tengo que demostrar mi valía, pero tienen confianza en mí. El hecho de tener a jugadores de primer nivel a mi alrededor cada día me ayuda a progresar", señaló el atacante. Mantiene los pies en el suelo respecto a su estatus en uno de los clubes más grandes de Europa, centrado en el trabajo más que en el ruido mediático. "Sé que tengo las cualidades para conseguirlo. Acabo de llegar a un club muy grande. Entreno a diario con los mejores jugadores y tengo que demostrar mi valía allí, lo demás llegará de forma natural."
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Una prueba crucial de la Nations League
El partido sirve como una prueba de fuego vital para la profundidad de Bélgica y su flexibilidad táctica. Ante una Francia cargada de talento, el equipo de Van Bommel necesitará que Godts y sus compañeros más jóvenes den un paso al frente en el vacío dejado por De Bruyne. El objetivo no es solo lograr un resultado, sino validar los progresos realizados bajo el liderazgo de Van Bommel desde la decepción de los grandes torneos recientes.
Para Godts, la prioridad sigue siendo la regularidad por encima de la brillantez. Al centrarse en su propio desarrollo y en los objetivos colectivos del equipo, espera afianzarse como una piedra angular de la selección durante muchos años.
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