La joven promesa del Hertha de Berlín, Kennet Eichhorn, cerrará su fichaje por el Bayer Leverkusen por 9 millones de euros tras rechazar ofertas del Liverpool y del RB Leipzig

Para el Hertha, los 9 millones de euros del traspaso son un respiro en su lucha por ascender desde la 2. Bundesliga. Aunque el club quería retener al jugador, la oferta y su deseo de jugar en la máxima categoría hicieron la venta inevitable. El acuerdo incluye variables por objetivos y una posible cláusula de reventa, lo que garantiza que el club de la capital siga beneficiándose si Eichhorn cumple su potencial en Leverkusen.