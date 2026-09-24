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La joven promesa del Barcelona Diego Kochen recibe la llamada de Mauricio Pochettino para la selección de Estados Unidos tras un impresionante inicio de su etapa en Dinamarca
La joven promesa del Barcelona Kochen brilla en Dinamarca
Cuando Kochen eligió marcharse cedido al Lyngby, recién ascendido a la máxima categoría danesa, desde el Barça, muchos se sorprendieron. El portero estadounidense parecía alejarse de los focos al elegir a un modesto club escandinavo.
Sin embargo, Kochen solo buscaba tener minutos con regularidad y un proyecto que priorizara un fútbol basado en la posesión. El acuerdo entre el Barcelona y el Lyngby se cerró como una cesión con una opción de compra de 1,5 millones de euros.
Dos meses después del inicio de la temporada, el movimiento ha resultado ser un éxito rotundo. Kochen ha jugado todos y cada uno de los minutos y ha firmado actuaciones individuales sobresalientes.
La impresión sobre el terreno de juego trae reconocimiento internacional
El Lyngby atraviesa un mal momento en la máxima categoría danesa: es 10º con siete puntos de 27 y ocupa una plaza de playoff de descenso. A pesar de las dificultades del equipo, Kochen ha destacado bajo palos.
El guardameta estadounidense ha realizado 24 paradas de 40 tiros a puerta, manteniendo un porcentaje de paradas superior al 50 por ciento. Su brillante actuación contra el Odense le valió ser nombrado mejor jugador del partido.
La constante participación de Kochen y su capacidad para detener disparos no han pasado desapercibidas en la escena internacional. Sus brillantes actuaciones le valieron una convocatoria con la selección absoluta de Estados Unidos por parte del seleccionador Pochettino.
Bojan sigue de cerca a la plantilla de cedidos
El exdelantero del Barcelona Bojan Krkic es el responsable de seguir de cerca a todos los jugadores del club que están cedidos. Según SPORT, sus informes sobre Kochen han sido muy positivos, mientras el joven portero sigue ganando protagonismo.
Kochen forma parte de un grupo más amplio de cedidos del Barça a los que se está siguiendo por toda Europa esta temporada. Yaakobishvili aún no ha debutado con el Almería, mientras que Marc Casado fue operado recientemente de la clavícula y estará tres meses de baja.
Por otro lado, el defensa Ronald Araujo ha sido un éxito incuestionable a las órdenes de Andoni Iraola en el Liverpool. Mientras, el portero Marc-Andre ter Stegen ha vivido una etapa de luces y sombras durante su cesión en el Ajax.
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Una situación en la que todos salen ganando
Los dirigentes del Barcelona son plenamente conscientes de que es probable que el Lyngby active la opción de compra de 1,5 millones de euros por Kochen. El objetivo principal de la cesión era favorecer su crecimiento, y un traspaso definitivo conviene a todas las partes implicadas.
Incluso si el Lyngby lo compra, el Barcelona conservará el 40 por ciento de los derechos futuros del guardameta. Esto da al gigante español un beneficio económico en cualquier venta futura o la opción de volver a ficharlo.
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