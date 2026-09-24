Cuando Kochen eligió marcharse cedido al Lyngby, recién ascendido a la máxima categoría danesa, desde el Barça, muchos se sorprendieron. El portero estadounidense parecía alejarse de los focos al elegir a un modesto club escandinavo.

Sin embargo, Kochen solo buscaba tener minutos con regularidad y un proyecto que priorizara un fútbol basado en la posesión. El acuerdo entre el Barcelona y el Lyngby se cerró como una cesión con una opción de compra de 1,5 millones de euros.

Dos meses después del inicio de la temporada, el movimiento ha resultado ser un éxito rotundo. Kochen ha jugado todos y cada uno de los minutos y ha firmado actuaciones individuales sobresalientes.